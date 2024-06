News Milan, nebbia fitta sul futuro di Theo: il club ha già deciso

Il Milan è alle prese con una sfida non facile: riuscire a ricostruire il reparto peggiore di quest’ultima stagione. Theo è un’incognita.

Giovedì scorso Ibrahimovic ha esordito ufficialmente come dirigente del Milan in una conferenza stampa organizzata dal Club per preannunciare la prossima stagione di campionato e gli obiettivi di mercato, oltre che per ufficializzare il nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Proprio al tecnico portoghese spetterà uno dei compiti più difficili di questo calciomercato: provare a ricostruire un reparto, la difesa, che nell’ultima stagione ha incassato 49 gol, chiudendo il campionato in undicesima posizione. Il reparto difensivo, dunque, continua a essere un tabù, oltre che un grosso problema per il Diavolo.

Il calciomercato rossonero non può che concentrarsi su un rinforzo della difesa, sia che si tratti di conferme di giocatori già tesserati, sia che riguardi nuovi innesti da portare a Milanello.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza riguardo la permanenza sicura di Leao, Maignan e Theo al Milan hanno tranquillizzato i tifosi, preoccupati di dover salutare uno dei tre top player del Diavolo. Tuttavia, questa sicurezza sembra essere svanita, almeno per Theo Hernandez.

Il terzino sinistro francese, infatti, continua a rimanere un’incognita. Lo stesso Hernandez ha fatto capire chiaramente di non escludere un trasferimento all’estero.

Theo Hernandez: futuro incerto al Milan

Il Milan rischia di perdere uno dei capi saldi della difesa, Theo Hernandez, soprattutto nel caso in cui il Club rossonero dovesse ricevere un’offerta economica prosperosa.

La Gazzetta dello Sport comunica che la richiesta del Milan per Theo Hernandez balla tra gli 80 e i 100 milioni di euro. È impensabile un trasferimento del francese a meno di 80 milioni.

Real Madrid? No. La vera minaccia per il Milan è il Bayern Monaco, che probabilmente rimarrà orfana di Alphonso Davies. Il canadese, infatti, sembrerebbe molto vicino al Real Madrid e i bavaresi hanno bisogno di trovare un valido sostituto. Il profilo più adeguato sembrerebbe proprio quello di Theo.

Il Milan non trattiene nessuno, men che meno se dovesse arrivare una maxi offerta come quella richiesta. Il Club rossonero sta già lavorando per non farsi cogliere impreparato, individuando dei giocatori validi che rimpiazzerebbero Theo Hernandez.

Rafa Marin, centrale difensivo classe 2002 di proprietà del Real Madrid, in prestito all’Alaves nell’ultima stagione. In Italia, oltre al Milan, anche il Napoli ha manifestato interesse nei suoi confronti. I rossoneri potrebbero avanzare l’ipotesi di un’operazione alla Brahim Diaz, ovvero un prestito con diritto di riscatto per il Milan e di controriscatto per il Real.

Emerson Royal, venticinquenne terzino destro del Tottenham. Il brasiliano ha espresso la sua volontà di voler giocare al Milan e sembra aver già trovato un accordo con i dirigenti. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi per un’offerta vicina ai 20 milioni.