News Milan, offerta clamorosa per Pioli: squadra a sorpresa nel suo futuro

Mister Stefano Pioli potrebbe dimenticare il Milan molto presto, l’offerta è clamorosa. Squadra a sorpresa nel suo futuro.

La separazione tra il Milan e mister Stefano Pioli era oramai cosa certa da mesi, il tecnico emiliano ha salutato il club rossonero dopo 5 anni di gestione e uno scudetto vinto. Al suo posto è arrivato Paulo Fonseca, che dopo l’esperienza a Lille è tornato in Italia, ma l’ex tecnico di Inter, Fiorentina e Lazio potrebbe non rimanere fermo. Il futuro di Pioli resta incerto ma la notizia dell’ultim’ora ha spiazzato tutti i tifosi rossoneri.

Qualche settimana fa Pioli aveva dichiarato di non aver sentito ancora nessun club e le possibilità di vederlo ancora in Serie a erano drasticamente diminuite, dopo l’arrivo di Palladino e Italiano nelle rispettive Firenze e Bologna. Il mister era stato accostato a club spagnoli ma nessuna trattativa è realmente iniziata, ora potrebbe finire in Arabia Saudita.

Un club della Saudi Pro League piomba su Stefano Pioli

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Stefano Pioli è una delle tre opzioni principali dell’Al Ittihad, che cerca un nuovo allenatore. Il club arabo sta discutendo i tre candidati e nella lista c’è anche lui, che dopo la separazione con il club rossonero è libero di firmare con chi vuole. Nelle ultime settimane non era mai nata l’ipotesi Arabia Saudita e la notizia ha sorpreso tutti, che potrebbero quindi vederlo all’opera nel campionato di Cristiano Ronaldo e molte altre stelle che vanno verso il termine della loro carriera. L’Al Ittihad, di fatto, starebbe facendo le dovute valutazioni anche sulla figura di Stefano Pioli per sostituire il tecnico uscente, Marcelo Gallardo.

L’Al Ittihad è uno dei club più importanti della Saudi Pro League e in rosa sono presenti calciatori del calibro di Karim Benzema, N’golo Kanté e Fabinho. Un approdo di mister Stefano Pioli potrebbe avvicinare altri campioni alla squadra, che vuole puntare a vincere il prossimo campionato. In questa stagione, l’Al Ittihad ha chiuso al quinto posto in classifica con 54 punti, non sufficienti per competere con squadre del livello di Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli.

Dopo mesi di dubbi su mister Stefano Pioli, il suo futuro potrebbe delinearsi in poco tempo. Il tecnico emiliano potrebbe scoprire un nuovo campionato che sembra essere sempre in evoluzione grazie al grande potere economico dei club. Dunque, dopo aver consolidato il suo status di allenatore in Italia, il tecnico ex potrebbe seriamente prendere in considerazione le avance dell’Al Ittihad per dare vita a quella che sarebbe la sua prima esperienza estera.