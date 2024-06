News Milan, prima ufficialità di mercato a un passo: l’annuncio non lascia dubbi

Sono giorni frenetici a Casa Milan. Il Diavolo è alle prese con una situazione delicata e i tifosi attendono solo l’ufficialità.

E’ un’era all’insegna dei cambiamenti per il Milan. Dopo il cambio di proprietà la passata stagione è ora tempo di cambi nell’organico. Olivier Giroud ha detto addio ai tifosi con un gran gol l’ultima di campionato e la dirigenza è alla ricerca di una giovane punta per il futuro. Non solo, si è chiuso il ciclo di Stefano Pioli. Il tecnico, architetto dell’impresa Scudetto 2021/21, non ha rinnovato il contratto e il club si è mosso per trovare il suo sostituto. Proprio sul prossimo allenatore arrivano notizie importanti.

Milan, manca solo l’ufficialità: Fonseca è pronto

Paulo Fonseca è prossimo alla panchina del Milan. A riportarlo è Luca Marchetti che, su TMW, scrive sicuro che si attende solo l’ufficialità dell’ex Roma come nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha lasciato il Lille, con cui ha conquistato la Champions League, per il Diavolo. Ecco dunque che i tifosi rossoneri possono gioire. Fonseca è certamente un profilo interessante ma non avrà vita facile.

Infatti, nonostante le tante critiche ricevute, Stefano Pioli ha fatto un eccellente lavoro in rossonero e Fonseca ha il compito di alzare ancora di più l’asticella. Pioli ha preso un Milan disastrato e l’ha riportato in una semifinale di Champions League dopo 16 anni. E’ tornato a vincere lo Scudetto dopo 11 anni. Insomma, sostituire il tecnico più vincente della storia recente del club non sarà roba da poco. Il portoghese dovrà essere bravo a gestire le difficoltà lavorando sulla testa dei suoi giocatori.

Il portoghese ha un’idea di calcio che non si scosta troppo da quella di Stefano Pioli e questo, nel breve, potrebbe essere un vantaggio. L’ex Lille ha spesso utilizzato il 4-2-3-1 come modulo e i rossoneri conoscono bene questo schieramento. La passata stagione il Milan ha faticato a trovare equilibrio e Fonseca dovrà essere bravo a trovarlo. La nuova proprietà non vuole compiere passi falsi. Il mercato estivo sarà cruciale per dare al nuovo tecnico una rosa completa e più profonda in ogni reparto.

La telenovela “nuovo allenatore del Milan” sta per concludersi. Manca solo la firma sul contratto e poi i tifosi potranno smettere di chiedersi chi sarà il prossimo tecnico della loro squadra. Il Diavolo vuole tornare grande e per farlo c’è bisogno di un grande allenatore: Fonseca potrebbe essere il profilo giusto ma solo il tempo lo svelerà.