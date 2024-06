“Non è sul mercato”, forte chiusura dal presidente del club della Serie A: cambiano i piani del Milan

Doccia gelata per il Milan in chiave mercato. La dirigenza rossonera è stata spiazzata dal presidente del club di A, che ha tolto il calciatore dal mercato.

Numero 9, ma non solo. Quello del Milan è ancora un cantiere nel pieno dei lavori. La firma ufficiale di Paulo Fonseca è solo l’inizio di un processo che si prolungherà fino a fine agosto. Il tecnico portoghese, assieme ai piani alti, definirà cosa serve al Diavolo per fare uno step in più rispetto alla passata stagione. Al vertice della lista di mercato spicca, come noto, l’acquisto dell’attaccante. Ma a questo Milan serve un qualcosa in più.

L’imperativo recita che la rosa va rinnovata con almeno un tassello in più per ogni ruolo, con almeno un colpo importante per reparto. Uno dei calciatori individuati in via Aldo Rossi è Alessandro Buongiorno.

Il centrale del Torino fa gola a numerosi top club di Serie A. Il patron granata Urbano Cairo ha espresso dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi a margine dell’evento organizzato per la “Milano Football Week”:

“L’ho già detto altre volte, non ho pensato al prezzo di Buongiorno perché non l’ho messo sul mercato. E’ rimasto con noi lo scorso anno e sono stato felicissimo di questo, ha fatto un campionato notevolissimo, quindi me lo tengo stretto.”

Doccia fredda Milan, Cairo gela i rossoneri: “Buongiorno non è sul mercato”

Cairo ha proseguito come segue:

“Adesso vediamo come vanno gli Europei, gli auguro il meglio e spero sia con noi il prossimo anno ad indossare la fascia di capitano.”

Il presidente del Toro non molla l’osso e blinda con parole forti il capitano, che si appresta ad affrontare l’Europeo in Germania con la Nazionale di Luciano Spalletti. Nonostante ciò, uno spiraglio rimane ancora apertissimo. Voci insistenti avevano sottolineato come, di fronte all’interesse mostrato recentemente dal Napoli di De Laurentiis, Cairo avesse alzato un muro da 45 milioni per lasciare partire il difensore.

Uno scenario più chiaro sarà tracciato al termine del cammino dell’Italia, nella speranza che si prolunghi il più possibile. Fino ad allora il difensore sarà concentrato sulla maglia azzurra, così come il compagno Bellanova, cui Cairo ha fatto gli auguri estesi anche a tutta la squadra di Spalletti.

Per il discorso mercato, a meno di sorprese, se ne riparlerà nelle prossime settimane quando, malgrado le parole sconfortanti del presidente, le grandi del calcio italiano si rifaranno sotto per Buongiorno.