Il Diavolo si appresta ad un mercato rovente, pronto a tornare all’Inferno per vivere il Paradiso.

Questa stagione i rossoneri hanno dovuto affrontare una serie di problemi che non si erano presentati negli anni passati. Il capro espiatorio alla fine è stato Stefano Pioli, che ha lasciato il Diavolo dopo cinque anni alla guida. Il club di via Aldo Rossi si è visto costretto a cambiare guida tecnica durante l’estate, dopo diverse stagioni di relativa stabilità. La scelta è sembrata ricadere su Daniel Fonseca, e sarà interessante vedere quale direzione prenderà il mercato sotto la guida del portoghese. I primi nomi associati ai potenziali acquisti provengono principalmente dalla Ligue 1, suggerendo una possibile inclinazione verso il campionato francese per rafforzare la squadra.

Pellegatti su Buongiorno: non è una priorità del Milan

Carlo Pellegatti ha avuto modo di esprimersi su alcune che sembrano essere state richieste di mercato del tecnico ex Lille come ad esempio quello del terzino Tiago Santos. Oltre i nomi ovvi associati al Diavolo, quelli dei calciatori del Lille, ci sono inevitabilmente alcuni tra i migliori giocatori di questa Serie A. Tra tutti è spiccato il nome di Alessandro Buongiorno che quest’anno con l’assenza di Schuurs per infortunio ha retto da solo l’intera difesa granata.

Il giornalista rossonero Carlo Pellegatti però è intervenuto a TV Play per commentare alcune ipotetiche mosse da parte di Scaroni e del resto della dirigenza. Per il giornalista qualora non dovessero arrivare offerte per Malick Thiaw non avrebbe senso puntare su Buongiorno e quindi spendere una cospicua somma di denaro per un altro calciatore di un’altra zona del campo. Ha poi dichiarato che -probabilmente- Cairo aspetta un’offerta dalla Premier per il centrale classe 1999.