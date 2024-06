Nuovo stadio Milan, arriva la svolta: l’adesione è una manna

Arrivano importanti novità sul fronte stadio per il Milan: la società rossonera si avvicina a grandi passi verso la realizzazione della nuova casa del Diavolo.

Oltre a pensare al fattore campo e alle operazioni di mercato, l’attenzione del Milan è rivolta anche sulla questione nuovo stadio. In tal senso, sono arrivate delle novità incoraggianti. Secondo ‘Calcio & Finanza’, l’FS Sistemi Urbani ha risposto in modo positivo all’invito del sindaco di San Donato, Francesco Squeri, per partecipare all’Accordo di programma, rivolto a diversi soggetti pubblici e privati.

FS Sistemi Urbani, di fatto, ha dato la sua adesione, diventando di conseguenza il primo partner per la realizzazione del nuovo stadio targato Milan, che sorgerà nell’area San Francesco. Parere positivo che la società capofila del Polo Urbano di Ferrovie ha dato nei giorni scorsi, accettando la proposta arrivatagli intorno alla metà di aprile, così come a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, a diverse società del Gruppo FS Italiane e a Sportlifecity, società partecipata dal Milan.

Arriva l’annuncio del sindaco Squeri

FS Sistemi Urbani è il primo partner per la relazione del nuovo stadio del Milan. A dare l’annuncio è stato lo stesso sindaco di San Donato, Francesco Squeri: “Registriamo con favore questa prima adesione al tavolo dell’Accordo di programma. Contiamo di ricevere a breve le risposte degli altri soggetti interpellati in modo da entrare nel merito del progetto definendo gli impegni progettuali, economici e operativi per lo sviluppo complessivo dell’intervento urbanistico che dovrà rappresentare un’occasione per la nostra città e per l’intero sud Milano”.

Intanto, nei giorni scorsi ha avuto inizio la bonifica dell’area San Francesco, zona sulla quale dovrebbe nascere il nuovo impianto di proprietà del club rossonero. I lavori sono cominciati con il taglio dell’erba, la rimozione dei rifiuti nelle strade d’accesso al cantiere e l’inserimento della recinzione.

L’operazione di bonifica dovrebbe durare circa tre settimane. Il Milan ha in programma di realizzare uno nuovo stadio da 70mila spettatori, con lo scopo di incrementare considerevolmente i propri ricavi rispetto a quelli ottenuti fino adesso dall’impianto di San Siro.