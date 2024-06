Nuovo stadio Milan: novità dell’ultim’ora, c’è il comunicato

C’è una novità importante sul nuovo probabile stadio rossonero in zona San Donato Milanese e riguarda una decisione presa dalla Regione.

Per il Milan presto ci sarà un nuovo inizio. Ora ci sono gli Europei in Germania e sono molti i rossoneri che sono impegnati con le proprie nazionali. Conclusi gli impegni della competizione europea i giocatori penseranno poi al proprio futuro. Molti giocatori importanti sono in attesa di un rinnovo di contratto e nel frattempo la società è attiva sul calciomercato per Paulo Fonseca. A luglio ci sarà subito la preparazione pre-season negli USA e il Milan verrà subito testato con grandi club.

Nel frattempo per la società rossonera tiene ancora banco quella che è la decisione da prendere su San Siro e sul nuovo stadio rossonero. Il Milan difatti è ormai più che avviata nel progetto che farà sorgere poi a San Donato Milanese il nuovo stadio che finalmente sarà di proprietà rossonera. Oggi c’è una nuova notizia per il club e la Regione Lombardia si è riunita per discutere del nuovo stadio del Milan; la notizia.

Milan: la decisione della Regione Lombardia sul nuovo stadio

Il Milan ha già tutto pronto per quello che sarà il nuovo stadio di proprietà rossonero. San Siro è ancora in balia delle decisoni da prendere sul proprio futuro e nel frattempo la società rossonera ha già capito come muoversi. A San Donato Milanese è stata trovata la zona giusta per la creazione del nuovo stadio e oggi la Regione Lombardia su richiesta del Presidente Fontana ha approvato il progetto di creazione del nuovo stadio. A parlare è stato anche il Presidente della Regione che ha parlato così:

Ci viene chiesto di andare avanti e noi andiamo avanti. Non saremo noi a incidere sulle scelte del Milan. Mi sembra però che la determinazione a proseguire su questo percorso ci sia. Credo però che il Milan valuterà anche la proposta elaborata da WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro. Ma sono scelte che non riguardano la Regione, noi ci atteniamo a quelli che sono i percorsi di carattere amministrativo volti a sostenere i progetti di valorizzazione dei territori.

Così Fontana ci tiene a precisare che non ci sarà nessuno stop da parte della Regione dato che sarà del tutto a carico del privato e la Regione Lombardia non sarà implicato in operazioni finanziarie. Dunque un tassello che fa bene al Milan per il futuro del club.