Obiettivo Milan, si inserisce la Roma: la situazione

Per il Milan ora la strada verso il giocatore sarà più difficile, la Roma si inserisce e ora è un obiettivo primario per il club.

Il Milan dovrà aggiustare la sua rosa per la prossima stagione e nella girandola di uscite e acquisti delle varie squadre della Serie A il Diavolo dovrà essere bravo a trovare i giusti pezzi da inserire nel puzzle. I rossoneri hanno un obiettivo principale in attacco e porta il nome di Joshua Zirkzee. Nella giornata di domani infatti ci sarà un altro summit tra società ed entourage per definire quello che sarà l’accordo che, con molta probabilità, porterà l’olandese al Milan.

Però non c’è solo il reparto offensivo da dover rimpolpare. Ovviamente anche gli altri reparti meritano un occhio di riguardo, soprattutto se dovranno far fronte ad una cessione d’oro in futuro. Difatti è proprio in difesa che il Milan cercava rinforzi ma adesso non è la sola squadra a seguire il giocatore che già aveva puntato da tempo. La Roma si inserisce nella corsa e ora il Milan dovrà fare mente locale; la notizia.

Anche la Roma piomba su Tiago Santos

Non c’è solo il Milan ora sul terzino portoghese, lui ed Emerson Royal rimangono in orbita rossonera ma anche un altro club c’è sul primo nome.

Non solo il reparto offensivo, il Milan vuole andare a rinforzare in modo solido anche la difesa, soprattutto la fascia destra. Fascia destra che ad ora vede Calabria, parecchio contestato avvolte, e Florenzi, in avanti con l’età.

Il club rossonero difatti vuole portare qualcosa di più su quella fascia e oltre ad Emerson Royal si punta anche il giocatore del Lille Tiago Santos che, con un probabile arrivo di Fonseca a Milano, potrebbe essere spinto a vestire la maglia rossonera ritrovando il suo ex tecnico.

Però Tiago Santos ora non è seguito solo dal Milan. Infatti secondo quanto riportato poco fa da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sul terzino destro c’è anche il forte interesse della Roma che non ha il portoghese come unica opzione ma gradirebbe un suo probabile arrivo in giallorosso e avrebbe tutta l’intenzione di rinforzare la difesa e la catena di destra.

Dunque la Serie A ha un occhio di riguardo verso il talento 21enne che con molta probabilità nel futuro prossimo potrebbe arrivare nel massimo campionato italiano per mostrare le buone qualità messe in mostra con il club francese in Ligue 1.