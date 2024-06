Occhio Milan, sirene per il talento rossonero: non è passato inosservato

In casa Milan bisogna fare attenzione al mercato e a ciò che potrebbe accadere nel corso di Euro 2024. Social scatenati negli ultimi minuti.

Euro 2024 è ufficialmente cominciato da qualche giorno e con l’avvento di questa competizione club di tutta Europa monitorano ogni match osservando i talenti più interessanti. Capita di trovare il giovane talento, sconosciuto ai più, o magari quel calciatore già in un top club che trova la sua definitiva consacrazione.

In casa Milan il club rossonero ha diversi calciatori impegnati nella competizione, in molti protagonisti con le rispettive Nazionali. Theo Hernandez e Giroud con la Francia, Rafa Leao con il Portogallo e non solo: occhio anche a Tijani Reijnders, centrocampista del Milan e della Nazionale olandese. Il giocatore sta giocando titolare nel match contro la Polonia e il primo tempo è terminato sul risultato di 1 a 1.

Match molto interessante con la Nazionale polacca in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla rete di Buksa, bravo a insaccare di testa un corner servito da Zielinski. L’Olanda ha reagito alla grande, ha trovato diverse occasioni e ha siglato il pari grazie alla rete di Gakpò, lesto a sfruttare una deviazione della retroguardia polacca.

I primi 45 minuti sono finiti in parità, ma va detto che la squadra di Koeman avrebbe meritato anche il vantaggio, un primo tempo con grosse occasioni e una squadra in controllo con Reijnders tra i migliori in campo in assoluto.

Milan, i social esaltano Reijnders

Il centrocampista rossonero ha avuto diversi alti e bassi nel corso di questa stagione, ma è pronto a conquistare le copertine grazie ad Euro 2024. Reijnders ha finora brillato nei primi 45 minuti, abile nei passaggi e a innescare gli attaccanti con Tijani che ha almeno in un paio di occasioni mandato l’attaccante dinanzi la porta. Sia Gakpò che soprattutto Memphis Depay hanno sprecato molto, mandando a lato due tiri da ottima posizione.

Sui social in molti hanno notato la prestazione del calciatore e qualcuno ha anche maliziosamente sottolineato – in chiave mercato – che Reijnders meriti un top club in chiave europea, in parte cosi sminuendo il Milan. Un giocatore totale che molti hanno apprezzato e chissà – come riferisce il mondo social (specialmente su X) – che le big europee non annotino la sua prestazione. L’Europeo è appena cominciato, ma Reijnders è pronto a mettere in mostra tutto il suo talento, le big europee e i tifosi osservano con attenzione.

