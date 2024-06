Offerta rifiutata e Milan avvisato: l’affare si complica

Calciomercato già in fermento per il Milan, che è attivamente alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi caldi del calciomercato estivo ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera. Si tratta di un giovane attaccante dell’Atletico Madrid che ha già dimostrato il suo valore in uno dei principali campionati europei, attirando l’interesse di diversi club di alto livello.

Mentre la concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni cresce, il Milan è pronto a fare la sua mossa per aggiudicarsi un potenziale campione. Gli ostacoli però non sono pochi. In primis la concorrenza proveniente dalla Premier League ma anche dall’Italia, e in secondo luogo la richiesta dell’Atletico Madrid. Non solo i rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino il giocatore, ma anche la Roma di Daniele De Rossi. L’Atletico, tra l’altro, ha una richiesta economica ben precisa per il giocatore.

Calciomercato Milan, rossoneri su Omorodion: l’Atletico rifiuta 35 milioni

Il Milan è entrato nella mischia per accaparrarsi Samu Omorodion, il giovane talento dell’Atlético Madrid che ha catturato l’attenzione di numerosi club europei grazie alle sue prestazioni ne LaLiga. L’attaccante classe 2004, reduce da un proficuo prestito all’Alaves, è diventato uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo.

L’Atletico Madrid, però, ha delle richieste economiche specifiche per il giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, infatti, il club spagnolo avrebbe rifiutato due settimane fa un’offerta di 35 milioni di euro per Samu Omorodion dal West Ham. L’Atlético è anche a conoscenza dell’interesse di altri club di Serie A, tra cui la Roma, ma da parte del club della capitale italiana non ci sono ancora state proposte formali.

L’Atletico Madrid, dunque, è ben consapevole del potenziale del giocatore e del suo valore economico, ragion per cui il club spagnolo non intende cederlo per meno di 40 milioni. Trentacinque match disputati, nove gol e un assist per il giovane attaccante classe 2004 con la maglia dell’Alves in questa stagione, numeri che lasciano presagire un talento in crescita di cui gli spagnoli non vogliono privarsi, a meno che non arrivi un’offerta interessante. Il Milan e la Roma restano sulle tracce del giovane attaccante, entrando in concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni e tenendo conto della richiesta economica dell’Atletico.