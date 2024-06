Presentazione Conte, che attacco a Ibrahimovic! Poi l’annuncio su Lukaku

Dichiarazioni importanti sul Milan nella conferenza stampa di Antonio Conte, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e non solo.

Il Milan continua a cercare l’attaccante titolare per la prossima stagione, colui che dovrà sostituire Olivier Giroud al centro dell’area di rigore. La società rossonera non ha intenzione di cedere giocatori importanti, così come ha annunciato Zlatan Ibrahimovic nella sua prima conferenza stampa da dirigente, anzi, ha voglio di rendere la rosa più competitiva.

Sulle fasce dunque, dovrebbero continuare a sfrecciare Pulisic e Leao, con il portoghese che dovrebbe poter contare ancora sull’apporto di Theo Hernandez, ma serviranno i gol di un numero nove. Tra i tanti nomi emersi per il nuovo attaccante rossonero, c’è anche quello di Romelu Lukaku, che nelle ultime ore è tornato a fare notizia. Nella giornata di ieri, infatti, sono rimbalzate diverse voci relative ad un importante interesse del Milan nei confronti del belga.

Anche durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, è emerso il nome dell’ex attaccante dell’Inter, che è rimasto legato al tecnico salentino. Lukaku, infatti, è stato accostato anche al club partenopeo, specie se dovesse partire Victor Osimhen. Inoltre, l’ex allenatore della Juventus ha rilasciato anche un commento sulle recenti dichiarazioni di Ibrahimovic circa il possibile arrivo di Conte a Milano.

Conte su Lukaku: “Meglio averlo dalla propria parte”

Ormai da diverse settimane è chiaro che il giocatore in cima alla lista dei desideri rossoneri è Joshua Zirkzee, che quest’anno ha dato un enorme contributo alla storica qualificazione del Bologna in Champions League. L’olandese è attualmente impegnato con la sua nazionale in Germania, ma al suo ritorno sarà chiamato a decidere il suo futuro, in base anche alle società pronte a pagare la clausola rescissoria che partirà dal mese di luglio. Il Milan potrebbe essere proprio uno di questi club.

Ma se i rossoneri non dovessero riuscire a convincere l’attaccante, che potrebbe cedere al fascino della Premier League, allora sarà necessario farsi trovare pronti per virare su altri profili. Per questo, il Milan monitoria la situazione legata al futuro di Lukaku, per il quale il Chelsea vorrebbe trovare una soluzione definitiva dopo il prestito a Roma.

Durante la conferenza stampa di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, è stata posta proprio una questione sul belga e il tecnico ha risposto senza giri di parole: “Lukaku è un grande giocatore, come Osimhen, quando ci sono si spera sempre di averli dalla propria parte“, questo il suo commento.

Non solo Lukaku sul fronte Milan, tuttavia, perché Conte ha risposto anche alle recenti dichiarazioni di Ibrahimovic: “Rispetto tutti, io mi considero un manager. Voglio avere voce in capitolo, magari da qualche altra parte questa cosa poteva dare fastidio“, queste le parole del nuovo tecnico partenopeo“.