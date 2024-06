“Può diventare un top player”, l’ex allenatore di Serie A non ha dubbi: elogio da sogno per il baby prodigio del Milan

Parole al miele dell’ex allenatore di Serie A nei confronti della stellina del Milan. Il tecnico è sicuro sul futuro del giovane talento.

Il Milan continua ad essere una delle squadre più discusse in questi primi giorni di giugno. Il tema più caldo continua ad essere quello relativo al prossimo allenatore rossonero, il cui nome non è ancora stato rivelato. Tutto sembra ormai portare al profilo di Paulo Fonseca, con il tecnico portoghese che ha ufficialmente lasciato il Lille. Finché, però, non arriverà il comunicato ufficiale del club nulla può essere dato per certo.

L’ex allenatore della Roma non è, però, il solo nome chiacchierato nell’ambiente rossonero. Negli ultimi giorni, infatti, ad essersi preso la scena è anche il talentino Francesco Camarda. Il giovane classe 2008 è stato l’assoluto protagonista degli ultimi Europei U17, che hanno visto trionfare l’Italia con il rossonero premiato anche come miglior giocatore della competizione. Nelle ultime ore, intanto, sull’enfant prodige si è espresso anche Emiliano Bigica.

Bigica senza dubbi su Camarda: “Può diventare un top player”

L’attuale tecnico del Sassuolo Primavera, che a febbraio ha guidato la prima squadra dopo l’esonero di Alessandro Dionisi, è stato uno degli altri protagonisti di queste ultime settimane. L’allenatore barese ha, infatti, portato la Primavera neroverde sul tetto d’Italia contro ogni pronostico battendo nei playoff le ben più quotate Inter e Roma. In giornata Bigica è intervenuto ai microfoni di TvPlay e oltre a parlare della fantastica cavalcata con i suoi ragazzi, ha detto la sua anche su Camarda:

Camarda ha segnato il suo primo gol in campionato proprio contro di noi. Non dimentichiamoci che è solo un 2008. Può diventare un top player. Bisogna assolutamente puntare sui giovani, farli sbagliare senza caricarli di troppa pressione. Mi fa ridere quando sento che in Italia non ci sono più talenti.

Secondo Bigica, dunque, Camarda ha tutte le carte in regola per diventare un futuro top player. Nonostante gli appena 16 anni il talentino rossonero ha già dimostrato tanto, ma sarà fondamentale non riempirlo di pressioni, rischiando di bruciare uno dei più grandi prospetti del panorama italiano. Il Milan, intanto, è pronto ad offrirgli il primo contratto da professionista per poi renderlo sempre più centrale all’interno del progetto rossonero.

Tutti i tifosi milanisti sperano di poter vedere Camarda calcare l’erba di San Siro ancora per molto tempo e la sensazione è che anche il classe 2008 voglia scrivere la storia con addosso i colori rossoneri.