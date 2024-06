Rivoluzione Milan, quante partenze in vista: la situazione spiazza Fonseca

Rivoluzione in vista a Milanello, non solo acquisti: la rosa di Paulo Fonseca subirà profondi cambiamenti in estate.

La dirigenza rossonera avrà un compito difficile in estate. L’ Ad Giorgio Furlani ha dichiarato che il mercato in entrata sarà molto diverso da quello della passata sessione di calciomercato estiva. Infatti, il Diavolo è sulle piste di giocatori con caratteristiche precise che vadano a completare la rosa. Continuano i contatti con l’agente di Zirkzee, che non è ancora sceso con la richiesta di 15 milioni di commissioni. Si cerca un mediano da posizionare davanti alla difesa e negli ultimi giorni circola il nome di Hojbjerg, oltre ai soliti Fofana e Wieffer. Non solo entrata, i rossoneri hanno da risolvere diverse questioni su giocatori fuori dal progetto.

Milan, che rivoluzione: partenze in vista

Non è una situazione facile per il Milan: la rosa da consegnare a Fonseca non è ancora pronta. Il tempo però non è amico e la prossima settimana ci sarà l’inizio ufficiale di calciomercato. Ecco che la dirigenza rossonera dovrà inventarsi qualcosa per potersi liberare degli esuberi di formazione. Per alcuni si proverà a fare cassa. Il primo su tutti è Saelemaekers. Il Bologna non pagherà i 10 milioni di clausola del riscatto ma sull’esterno ci sono molte squadre di Serie A. C’è poi da risolvere la situazione di Daniel Maldini, tornato a Milano dopo la parentesi Monza e di cui Atalanta, Lazio e Roma hanno chiesto informazioni.

Anche da Romero, preso a zero, e Pellegrino, che piace in patria al River Plate, la dirigenza proverà a fare plusvalenze da reinvestire. C’è poi da fare il solito discorso per Colombo. La punta non rientra nei piani della dirigenza ma, a meno di un’offerta irrinunciabile, andrà in prestito ancora una volta. Stessa sorte, con ogni probabilità, toccherà a Marco Nasti.

Furlani e Moncada dovranno capire come risolvere i grattacapi Origi e Ballo-Touré. I due non hanno brillato durante i loro prestiti in Premier League e non sarà facile trovargli una casa. Soprattutto l’ex Liverpool percepisce un ingaggio da 4 milioni netti e il Milan proverà a liberarsene. La rosa è folta di giocatori ancora incerti del loro futuro e sui la società sta facendo la considerazioni del caso: da Pobega a Simic, passando per Adli.

Si sottolinea che i vari Theo, Leao e Maignan non sono sul mercato, a meno di offerte faraoniche. In attesa del 1° luglio i rossoneri, il cartello con scritto Vendesi è stato ben affisso fuori da casa Milan. Sarà una vera e propria rivoluzione.