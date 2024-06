Scelta l’alternativa di Zirkzee: niente Lukaku, colpo dalla Premier League

La trattativa per Zirkzee non si sblocca ed il Milan si muove per altri profili: torna di moda l’attaccante proveniente dalla Premier League.

La grana attaccante continua a tenere impegnata la dirigenza del Milan. L’obiettivo del club rossonero continua ad essere quello di affidare la maglia numero nove a Joshua Zirkzee, con il quale sarebbe stato già trovato un accordo nel corso delle scorse settimane. Le alte commissioni richieste dall’entourage dell’olandese continuano però a frenare la trattativa, con la società di Via Aldo Rossi che avrebbe iniziato a muoversi concretamente su altri profili.

I nomi che starebbe valutando il Milan in caso di mancato accordo per Zirkzee sarebbero vari. In cima alla lista ci sarebbe il nome del Pichichi dell’ultima Liga ovvero Artem Dovbyk: nel contratto che lo lega al Girona è presente una clausola di 40 milioni di euro, cifra che il Milan avrebbe messo sul piatto anche per l’attaccante del Bologna. Oltre all’ucraino occhi puntati anche su Ermedin Demirovic, autore di una stagione importante con la maglia dell’Ausburg condita da 15 gol e 10 assist, Memphis Depay, svincolato dopo l’esperienza all’Ateltico Madrid, e Romelu Lukaku, reduce dal prestito alla Roma.

Milan, Zirkzee non si sblocca: anche Broja in lista se saltasse l’olandese

Potrebbe però tornare di moda un nome che in questi mesi è stato spesso accostato al Milan. Si tratta dell’attaccante del Chelsea Armando Broja, Reduce dal prestito di sei mesi al Fulham, l’attaccante albanese è pronto a salutare la Premier League ed il Milan sembrerebbe stuzzicarlo. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di vederlo in rossonero come riserva del nuovo numero nove, ma la possibilità che sia proprio lui il titolare scelto da Paulo Fonseca non sarebbe da escludere.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Express, Armando Broja sarebbe pronto ad una nuova esperienza lontana dalla Premier. Sull’attaccante albanese ci sarebbe l’interesse da parte del Milan, che già nel corso degli scorsi mesi aveva attenzionato il classe 2001. L’opzione più plausibile sembrava essere quella del prestito, in modo tale da aggiungere alla rosa un’alternativa di spessore a quello che sarebbe stato il nuovo numero nove.

L’interesse da parte del Manchester United per Zirkzee e la possibilità che i red Devils paghino la clausola dell’olandese potrebbe portare alla clamorosa ipotesi che vedrebbe Broja come titolare del Milan. La richiesta del Chelsea si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro e secondo il quotidiano inglese i rossoneri ci starebbero pensando. Broja per caratteristiche potrebbe rappresentare l’attaccante perfetto per Fonseca e in caso di abbandono dell’ipotesi Zirkzee potrebbe diventare una pista concreta. Per il momento resta un’ipotesi remota, con il club rossonero che starebbe valutando con maggiore attenzione altri profili.