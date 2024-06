Sky-Milan, sondaggi in corso per Lukaku: la risposta del Chelsea

Come riportato da SkySport, il Milan si è inserito nella corsa all’acquisto di Romelu Lukaku. Di seguito la risposta del Chelsea.

Da diverse settimane la dirigenza rossonera è alla ricerca di una prima punta, che possa sopperire l’assenza di Olivier Giroud. Insieme ai nomi già noti: Zirkzee, Sesko, Santiago Jimenez e Dobvyk, negli ultimi minuti è arrivata la clamorosa indiscrezione su Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma, ha fatto rientro al Chelsea. Molto probabilmente il calciatore lascerà definitivamente Londra, su di lui è già noto da diverso tempo l’interesse del Napoli di Antonio Conte. Come riportato da Gianluca Di Marzio a SkySport anche il Milan avrebbe richiesto informazioni per l’acquisto di Lukaku.

Milan, idea Lukaku per l’attacco: la risposta del Chelsea

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di SkySport, lanciando la notizia su Lukaku: “Non solo il Napoli, su Lukaku c’è anche il Milan”. La proprietà del Diavolo aveva già tentato in passato di strappare Lukaku ai Blues, con la formula del prestito. La dirigenza vorrebbe provare a portare l’ex Roma a Milano sempre con la stessa formula, ma il Chelsea non apre e aspetta solo offerte per una cessione a titolo definitivo.

Nonostante l’esito negativo, l’interesse del Diavolo nei confronti di Lukaku rimane vivo. Non è escluso che nei prossimi giorni possano susseguirsi degli sviluppi nella trattativa. Su Lukaku rimane viva la concorrenza del Napoli, oltre che le solite sirene provenienti dall’Arabia Saudita.