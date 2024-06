Spagna-Italia da incubo per Baggio, l’ex calciatore è stato rapinato e picchiato nella sua villa

Una Spagna-Italia decisamente da incubo quella di ieri sera per Roberto Baggio e purtroppo non per il risultato finale. Una notte di panico e paura per l’ex pallone d’oro.

Ieri sera l‘Italia ha giocato la sua seconda sfida valida per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Dopo l’Albania è toccato affrontare la Spagna, una sfida che si sapeva sarebbe stata difficile fin dall’inizio, ma di certo non ci si aspettava la prestazione vista in campo dagli Azzurri.

Gli spagnoli sono riusciti a vincere e a portare a casa i tre punti e adesso sono primi a 6 punti nella classifica del girone, per l’Italia invece sarà adesso decisiva la sfida con la Croazia che si giocherà lunedì sera. Sicuramente la cosa importante è non vedere più un’Italia deludente come quella di ieri sera, infatti è difficile trovare un giocatore che sia riuscito a portarsi a casa la sufficienza a parte Donnarumma.

Se la serata di ieri sera non è stata delle migliori per nessun tifoso azzurro, lo stesso vale anche per un ex calciatore ed ex pallone d’oro, che ha vissuto un vero e proprio incubo.

Si tratta dell’ex pallone d’oro Roberto Baggio che insieme alla sua famiglia, ieri sera sono stati vittime di una violenta rapina mentre stavano guardando proprio la partita Italia-Spagna. L’incubo per il cinquantasettenne è iniziato verso le 22, quasi ad inizio del secondo tempo quando all’improvviso una banda composta da almeno cinque uomini tutti armati ha fatto irruzione nella villa del calciatore ad Altavilla Vicentina.