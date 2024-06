Super colpo a centrocampo: il Milan fa sul serio, pronti 25 milioni

Il Milan si appresta a mandare in porto in colpo di livello per il centrocampo: la trattativa è in discesa.

Tra i principali obiettivi che il Milan si è prefisso in vista della prossima sessione di calciomercato, c’è quello di rinforzare in maniera decisa la zona che riguarda il centrocampo.

La società rossonera, di fatto, sta lavorando per mettere nelle mani del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, un profilo che dia alla mediana rossonera quantità e qualità. Il club di Milano è consapevole che uno dei reparti che più va rinforzato è il centrocampo, soprattutto dopo le diverse lacune palesatesi nel corso dell’ultima stagione.

In questo senso, il Milan non starebbe valutando solo il profilo di Youssouf Fofana del Monaco. Ultimamente, gli occhi del club rossonero si sarebbero posati anche sul campionato di Eredivisie, in particolar modo sul Feyenoord. La società lombarda starebbe valutando in modo serio e dettagliato l’acquisto di Mats Wieffer. Le caratteristiche del centrocampista olandese piacciono molto alla dirigenza rossonera.

Milan in pressing su Wieffer

Il Milan si prepara a fare sul serio per Mats Wieffer. Sarebbe lui uno degli ultimi nomi finiti nell’elenco di mercato del club rossonero per rinforzare la mediana. Secondo quanto raccolto dal giornalista Matteo Moretto, la società lombarda avrebbe avviato i primi contatti. Dialoghi che sarebbero iniziati già da diversi giorni.

Al contempo, il Feyenoord avrebbe già messo le cose in chiaro, fissando il prezzo per il cartellino del giocatore. Il centrocampista è valutato dagli olandesi trai i 20/25 milioni di euro. A mettere in discesa la trattativa potrebbe essere la volontà dello stesso calciatore. Dopo l’avventura al Feyenoord, Mats Wieffer sarebbe pronto al grande salto in una big europea come il Milan.

Mats Wieffer è un centrocampista classe 1999, dotato di una buona tecnica e un discreto tiro dalla distanza. Nell’ultima stagione, il calcio italiano ha avuto modo di osservarlo da vicino in occasione del doppio confronto in Europa League contro la Roma. In entrambe le circostanze, il promettente giocatore si è messo in mostra più volte con una serie di conclusioni dalla distanza che hanno impegnato Svilar.

Nell’ultima stagione, il centrocampista ha collezionato sei reti: cinque in campionato e una in Champions League, a margine della sconfitta casalinga contro l’Atletico Madrid. Per Wieffer sono state 42 le partite disputate in questa annata, con quattro assist messi a referto. Inoltre, il giovane centrocampista è nel giro della nazionale. Il giocatore del Feyenoord ha fatto il suo esordio con l’Olanda nel marzo del 2023, facendo registrare nove presenze, un gol e un assist.

Il calciatore è principalmente un mediano, ma può essere impiegato anche come difensore centrale o assumere un ruolo più offensivo, stando vicino alla punta. Mats Wieffer, datato di una buona fisicità (1,88 m) è uno dei titolari fissi del Feyenoord e quindi il Milan dovrà essere molto convincente per accaparrarsi le prestazioni dell’olandese.