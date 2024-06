Tesoretto Milan, la Juve aiuta i rossoneri: affare imprevisto, lo vuole Motta

Storicamente Juve e Milan hanno vissuto ottimi rapporti e ora le due squadre potrebbero sorprendentemente venirsi incontro.

La stagione è terminata per entrambe nel peggiore dei modi, nonostante la qualificazione Champions Juve e Milan hanno vissute annate complicate e sono arrivate alla decisione di cambiare tecnico. Via Allegri e Pioli, dentro nuovi modi di interpretare il calcio e – nonostante manchi l’ufficialità – saranno Thiago Motta e Fonseca a provare a far rinascere i due storici club.

Juventus e Milan sono i club più vincenti storicamente del calcio italiano, da sempre i due club hanno rivalità ma allo stesso coltivano ottimi rapporti. Anche le tifoserie hanno grande rispetto ed entrambi i club hanno invece una rivalità più ostica nei confronti dell’Inter, dominatrice dell’ultimo campionato. Interpretano il derby d’Italia e il derby di Milano in maniera molto forte e decisa e i rapporti sono ben diversi.

Juventus e Milan hanno spesso lavorato a trattative di mercato, scambi o cessioni che abbiamo notato nella storia recente e meno delle due squadre. Ora la Juve guarda in casa Milan, il club bianconero potrebbe scovare un colpo a sorpresa tra i calciatori in uscita dal club. Giuntoli lo ha segnato e sarebbe ben lieto di accontentare Thiago Motta, il Milan necessita di vendere in quel ruolo.

Calciomercato Milan, affare a sorpresa con la Juve

Il Milan è molto attento sul mercato e lavora per rinforzare la rosa, guardando sempre con un occhio di riferimento al bilancio. Il sogno per l’attacco è Zirkzee, ormai sempre più vicino, poi il club lavora su altri reparti e in particolare sulla difesa. Ci sono calciatori in uscita, l’Atalanta dovrebbe riscattare Charles De Ketelaere ad esempio mentre il Bologna ha già comunicato l’intenzione di non esercitare il riscatto da 9.5 milioni di euro per Alexis Saelemaekers, esterno belga del club.

Nel ruolo il club rossonero è copertissimo, ci sono Pulisic e Chukwueze mentre in difesa il club lavora a nomi nuovi sulla fascia da alternare con Calabria e sulla lista di Furlani e Ibrahimovic ci sono diversi giovani talenti. Saelemaekers è in uscita e secondo quanto riporta Tuttosport il calciatore sarebbe nel mirino della Juventus di Cristiano Giuntoli.

Il club rossonero valuta circa 10 milioni il giocatore e la Juve sarebbe disposta ad accontentare il Milan, il calciatore è gradito al nuovo tecnico bianconero Motta e in questo modo la società potrebbe fare cassa. Ancora rapporti tra Juve e Milan, l’ennesimo trasferimento di questi anni con stavolta la Juve che fa la spesa in casa rossonera e il Milan fa invece cassa.