Theo Hernandez snobbato, colpo di scena: la notizia lascia di stucco

Sembrano terminare le sirene di mercato riguardanti il laterale francese Theo Hernandez. Il top club ha preso una decisione sorprendente.

Il calciomercato è appena cominciato e cominciano i rumors riguardo i top club della serie A. Da Lautaro ad Osimhen fino ai talenti del Milan, tutti i big di mercato possono attirare interesse da parte delle squadre europee e la serie A ha già dimostrato in passato che è difficile rinunciare alle grandi offerte.

In casa Milan negli ultimi giorni si è discusso di mercato in entrata, ma anche in uscita e diversi top club europei monitorano la situazione dei big. Da Maignan a Rafa Leao senza dimenticare Theo Hernandez e proprio su quest’ultimo alcuni media stranieri avevano acceso i riflettori di mercato.

Diversi media tedeschi parlavano di Theo Hernandez come principale obiettivo del Bayern per sostituire il canadese Alphonso Davies, calciatore in scadenza di contratto e sempre più vicino all’accordo con il Real Madrid. Occhio perchè con l’avvento del belga Kompany in panchina sembrerebbe cambiato tutto e il Bayern avrebbe fatto una decisa virata su un altro obiettivo di mercato, quasi snobbando Theo.

Il costo del terzino francese è superiore ai 70 milioni di euro e diversi club europei, Bayern compreso, avrebbero giudicate eccessive le richieste del Milan.

Milan, Theo Hernandez snobbato: occhi in Premier League

Secondo alcuni media tedeschi la prima richiesta di Kompany per il calciomercato sarebbe il terzino ucraino dell’Arsenal Zinchenko. Il calciatore è stato utilizzato prima da Guardiola e poi da Arteta anche come mezzala a centrocampo, ma Kompany lo vorrebbe per vederlo giocare a tutta fascia. La valutazione di Zinchenko è di circa 40 milioni di euro e il Bayern è pronto a tutto per convincere i Gunners a cedere.

Niente Theo con il giocatore che quindi dovrebbe restare – a meno di ulteriori colpi di scena – nel club rossonero. Una buona notizia per il Milan e per i suoi tifosi con Theo che è stato in parte snobbato, ma soprattutto frenato dalle grandi richieste del club.

Occhio al mercato Milan dove nessuno però è incedibile e potrebbero esserci nuove offerte non solo per il terzino ma anche per altri calciatori, vedi Mike Maignan e Rafa Leao. Il Bayern Monaco è interessato tra l’altro anche al portiere francese che potrebbe garantire un opzione di grande livello per il post Neuer, ormai nella fase finale della sua carriera. Il mercato è appena iniziato e occhio a scosse repentine all’interno del club rossonero.