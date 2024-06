Theo Milan, esultano i tifosi: la sentenza sul suo futuro

Calciomercato, filtrano ottime notizie per il Milan che riscaldano il cuore dei tifosi, arrivata la sentenza sul futuro di Theo Hernandez

Il Milan può sorridere dopo un periodo di lunga ansia e attesa per scoprire il futuro del proprio calciatore ed ora può concentrarsi sul mercato. La società sta lavorando intensamente a diversi innesti e cessioni, compreso il cambio di panchina.

La dirigenza rossonera è alle prese con una nuova rosa da proporre in vista della prossima stagione, per tornare a competere per il titolo e togliersi delle soddisfazioni in campo europeo nella prossima Champions League. Da ufficializzare ancora il prossimo tecnico rossonero che prenderà il posto di Stefano Pioli: Paulo Fonseca nella giornata di ieri si è liberato dal Lille e quindi ora la firma con il Milan è sempre più vicina e l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il Milan è deciso a regalare al proprio futuro tecnico una squadra decisa a lottare nelle competizioni che vedranno partecipe i rossoneri, con l’intento di arrivare fino in fondo. Ci sono calciatori da sostituire, come Simon Kjaer e Olivier Giroud, che hanno lasciato i rossoneri a parametro zero. La situazione mercato in casa Milan è legata anche ai rinnovi contrattuali dei propri top player: Mike Maignan e Theo Hernandez su tutti.

L’estremo difensore francese ha richiesto un rinnovo alla Leao, ma al momento il Milan non sembra disposto ad avvicinarsi a quelle cifre; mentre per il terzino, ci sono molti big club che potrebbero avere la meglio da un punto di vista economico. Nelle ultime ore però, è giunta fuori una notizia che ha fatto tirare fuori un sospiro di sollievo all’intero ambiente rossonero.

Milan, ottime notizie per Theo: si avvicina la permanenza

Le ultime notizie arrivate direttamente da Monaco, tranquillizzano la società rossonera: come riportato da SkySportDE, Alphonso Davies è più vicino al rinnovo con il Bayern Monaco.

Il contratto del terzino sinistro canadese è in scadenza nel 2025 ed ora le parti sono in contatto per trovare un accordo per il rinnovo, scacciando via l’assalto del Real Madrid per il calciatore. I Blancos infatti, già negli scorsi mesi, hanno raggiunto un accordo con il calciatore ma mai con il club tedesco che, ora, è pronto a rinnovare il proprio gioiello.

Saranno ore di lunga attesa anche in casa Milan: la società rossonera osserva attentamente la situazione rinnovo tra Davies e il Bayern Monaco. In caso di mancato accordo, i bavaresi andranno spediti su Theo Hernandez, che potrebbe lasciare i rossoneri.

L’ambiente rossonero spera che il rinnovo di Alphonso Davies sia vicino e presto ufficiale, ma le parti al momento hanno solo aperto ai dialoghi e ciò porterà ad attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire il futuro del canadese, ma soprattutto di Theo Hernandez.