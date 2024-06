Theo-Milan, le ultime sul futuro: l’aggiornamento spaventa i tifosi

Theo Hernandez può lasciare il Milan, le ultime indiscrezioni sul futuro spaventano i tifosi. C’è un rischio da non correre.

Sono ore calde in casa Milan. Il futuro si decide nei prossimi giorni e il calciomercato sta entrando nel vivo, con la dirigenza rossonera pronta a delineare tutti gli obiettivi entro il fine settimana. Il motivo è semplice, a breve arriverà l’annuncio del nuovo allenatore e il club dovrà iniziare a costruire la rosa in base alle sue esigenze. Tutti i dubbi sono stati cancellati e Paulo Fonseca sembra pronto per iniziare la nuova esperienza in Italia, che potrebbe vederlo già alle prese con una situazione non semplice.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile addio di Theo Hernandez, che permetterebbe alla squadra dirigenziale di avere ancora più budget per il mercato. Il problema che potrebbe sorgere è però un altro e ha spaventato i tifosi. Lo scenario potrebbe essere dannoso e le ultime indiscrezioni lo confermano.

Non solo Theo, saluta anche Florenzi? Lo scenario

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è una base di accordo tra Theo e il Bayern sull’ingaggio, ma non sono stati fatti passi avanti e se ne parlerà a tempo debito. Il rebus riguarda Alessandro Florenzi, che a Roma con Fonseca non ha vissuto i suoi giorni migliori, non sarebbe quindi da escludere un suo addio. L’ex terzino giallorosso al Milan ha dimostrato di poter essere utile in diverse occasioni, è stato utilizzato in 40 partite e con altri allenatori sarebbe stata più probabile la sua permanenza, ma una partenza darebbe vita ad uno scenario che spaventa e non poco la tifoseria.

Theo Hernandez potrebbe vedere il suo futuro intrecciarsi con le strade che portano a Monaco o Madrid, sarà da capire cosa farà Alphonso Davies. Il terzino francese non ha parlato con il Milan per il rinnovo e difficilmente le parti prenderanno accordi in questi giorni, sarà quindi da capire se si dovrà far fronte alla partenza di due terzini. Un loro addio costringerebbe la dirigenza a ricostruire del tutto il reparto, con Calabria che sembra già esser stato messo in discussione. Inevitabile che la corsia sinistra dovrà essere studiata, mentre sulla destra una base di sicurezza già c’è con il capitano. Per il Milan si prospetta una lunga estate e Florenzi sarà uno dei primi argomenti che Paulo Fonseca dovrà trattare con la società, per evitare problemi in futuro.