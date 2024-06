Thohir e Cardinale insieme: scenario incredibile per il Milan

Gerry Cardinale, nuovo presidente del Milan, sorprende i tifosi: incontro con l’ex numero uno dell’Inter Erick Thohir.

Inter e Milan non sono mai state così vicine. Il presidente Gerry Cardinale ha incontrato l’ex presidente dell’Inter Erick Thohir. L’imprenditore indonesiano è stato il primo successore di Massimo Moratti e non ha esattamente brillato alla conduzione dei nerazzurri.

Da quel 15 novembre 2013 sembra passata un’eternità e ora il Presidente della federazione calcistica indonesiana è stato cercato dalla nuova proprietà rossonera per parlare della sua parentesi a capo degli acerrimi rivali. Il fondatore di RedBird vuole avere più informazioni possibili su come gestire un club importante.

Thohir: “Servono fondamenta solide”

Gerry Cardinale si trova in Indonesia per un viaggio di affari, in compagnia dell’attore Matt Damon. RedBird investe anche nell’industria cinematografica ed ecco spiegata la presenza del noto attore americano. A Giacarta, il presidente del Milan ha incontrato l’ex numero uno nerazzurro Erick Thohir. A far sapere del meeting è stato proprio l’imprenditore e politico indonesiano con un posto sul suo profilo instagram sotto cui scrive:

“Bello incontrare il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Con esperienza come Presidente dell’Inter, discuto e condivido con Gerry sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide e scoperte per poter ricostruire un club con una grande storia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erick Thohir (@erickthohir)

Parole importanti che fanno capire l’importanza che Cardinale sta ponendo nel Milan. La prima stagione da numero uno dei rossoneri non è stata la più memorabile ma l’imprenditore americano punta a far crescere il brand nel mondo.

Per farlo, molto passa dai risultati di campo, ma non solo. Redbird ha dato un impulso alla realizzazione del nuovo stadio a San Donato. Mentre il sindaco di Milano attende il progetto di WeBuild per ristrutturare San Siro, la società rossonera ha già avviato i primi lavori di bonifica dei terreni acquistati per erigere lo stadio di proprietà.

Cardinale userà l’esperienza del magnate asiatico per evitare di commettere gli stessi errori. Dal 2013 al 2016, con Thohir al comando, l’Inter ha vissuto un periodo difficile, vincendo zero trofei. I tifosi milanisti si augurano che a loro non tocchi la stessa sorte. Il Diavolo ha vinto lo Scudetto due stagioni fa in maniera sorprendente ma adesso la piazza vuole tornare grande. Archiviata la prima stagione la nuova proprietà è già a un crocevia importante: fare scelte sbagliate quest’estate significa fare passi indietro e il Milan non può permetterselo.