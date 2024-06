“Trotterella in campo, mai la scelta giusta”, altro duro attacco a Leao

In arrivo ancora dure parole nei confronti delle prestazioni di Leao. Di seguito è riportato l’attacco al giocatore portoghese

Aria di novità in casa Milan, soprattutto dopo l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

La società rossonera vuole regalare al nuovo allenatore i giusti acquisti per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra. Proprio per questo, Moncada, Furlani e Ibrahimovic lavorano sulle prossime mosse in vista della finestra di mercato estivo che si aprirà ufficialmente il primo luglio 2024. Inoltre, prestano particolare attenzione anche alle competizioni delle nazionali che si stanno svolgendo in questo momento anche per poter sondare i possibili nomi sul mercato.

Si lavora, dunque, sulla programmazione della prossima stagione. L’obiettivo è quello, infatti, di tornare a vincere, lottando per il titolo, e di conseguenza arrivare fino in fondo alle varie competizioni, creando magari un ciclo vincente che possa durare nel tempo. Nonostante il secondo posto in classifica, il Milan ha avuto una stagione piena di alti e bassi in serie A, ma soprattutto ha deluso in Europa, cosa che non vuole far riaccadere in questa nuova stagione.

Sul mercato, la società lavora sia per quello in entrata, soprattutto vuole trovare un attaccante in grado di sostituire Olivier Giroud, ma anche in uscita, oltre anche a Simon Kjaer potrebbero esserci ulteriori giocatori a lasciare clamorosamente Milanello. Inoltre, i rossoneri sono a lavoro per blindare i giocatori fondamentali per la rosa, infatti, si parla del rinnovo di Mike Maignan e Theo Hernandez in primis.

Le parole di Di Canio sulle prestazioni di Leao con la nazionale

All’interno della rosa del Milan, sono dieci i giocatori rossoneri impegnati sia per l’Europeo 2024 ma anche per la Copa America. Molti occhi sono puntati su di loro e sulle loro giocate in campo con la propria maglia della nazionale. L’ex calciatore Paolo Di Canio ha analizzato a Sky Sport le ultime prestazioni dell’attaccante rossonero Leao svolte con il Portogallo a Euro2024. Di seguito sono riportate le sue parole

Di Canio ha affermato che Leao nelle prime due partite ha avuto 20 palloni per puntare 1 vs 1 e non ha saputo scegliere come in Italia a fare la scelta giusta.

“Con quella tecnica e capacità potrebbe fare davvero qualsiasi cosa, spostare e crossare o finire l’azione.”

Sottolinea come invece finisce nel nulla come al Milan, “non fa la scelta all’ultimo centimetro, inciampa, perde palla e torna trotterellando”.