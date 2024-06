Ultime Milan, sfuma un grande obiettivo per l’attacco: accordo a un passo

Un obiettivo di mercato rossonero, per cui il Milan aveva già chiesto informazioni a gennaio, è vicinissimo all’accordo con un altro club.

Le attenzioni nella sponda rossonera di Milano sono tutte rivolte alla preparazione della prossima stagione. Il mese di luglio darà ufficialmente il via alla sessione estiva di calciomercato, ma i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per non farsi trovare impreparati. Gli obiettivi sono principalmente due: un attaccante e un terzino destro. In avanti si cerca una pedina che possa sostituire Giroud, che ha lasciato Milano in direzione Los Angeles per giocare in MLS.

Sulla fascia invece servirà un giocatore congeniale al gioco del neo-allenatore Fonseca, in grado dunque di spingere, dotato di buona tecnica e con una spiccata abilità in proiezione offensiva. In cima alla lista dei taccuini della dirigenza c’è Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham dal costo di circa 20 milioni di euro. Per l’attacco invece rimane in vantaggio su tutti Joshua Zirkzee, per il quale la trattativa è in stand-by a causa delle elevate richieste sulle commissioni dell’agente (15 milioni di euro). Restando in tema attaccanti, è di poche ore fa l’indiscrezione riguardante l’accordo a un passo tra il Borussia Dortmund e un obiettivo di mercato rossonero.

Milan, sfuma Guirassy, vicinissimo al Borussia Dortmund

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a salutare Serhou Guirassy, obiettivo di mercato rossonero già da gennaio. La rosea infatti scrive che l’attaccante guineano è a un passo dall’accordo con i vice-campioni d’Europa del Borussia Dortmund. Il BVB garantirà all’attaccante dello Stoccarda un contratto importante e permetterà allo stesso giocatore di continuare a giocare in un campionato che già conosce e in cui ha già segnato tanto.

Il valore di mercato del classe 1996 si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro ma il giocatore ha una clausola rescissoria di soli 17.5 milioni, che fa gola a tanti club europei. Secondo la Gazzetta dunque, il Dortmund ha avuto lo spunto decisivo ed nelle prossime ore concluderà l’affare.

Al Milan quindi non resta che insistere su Zirkzee o virare su un altro obiettivo come ad esempio Santiago Gimenez del Feyenoord. Nel frattempo il BVB si è assicurato un attaccante da 28 gol e 2 assist in 28 partite di campionato mentre il Milan continua la sua ricerca per il nuovo bomber. La speranza dei tifosi è quella che la trattativa per Zirkzee si sblocchi, magari con un’abbassamento delle pretese da parte dell’agente del giocatore olandese.