Ultime news Milan: un rossonero in Arabia? La volontà del giocatore è chiara

Secondo ultime indiscrezioni un giocatore rossonero piace a un club del campionato saudita, che starebbe preparando un’offerta.

Nella Milano rossonera c’è voglia di riscatto dopo l’ennesima stagione priva di vittorie e caratterizzata da numerosi alti e bassi. La volontà di dare una svolta è arrivata anche da parte della società, che ha deciso di effettuare un cambio alla guida della squadra, sostituendo Pioli con Fonseca. Ai nastri di partenza della prossima stagione saranno assenti anche diversi senatori dello spogliatoio, che hanno già annunciato l’addio e lasceranno Milano. Una rivoluzione dunque in casa Milan, che nell’attesa dell’apertura del mercato sonda diversi terreni.

Per l’attacco si cerca un giocatore relativamente giovane che riesca a non far rimpiangere la partenza di Giroud. In pole position rimane Zirkzee, il quale agente però chiede una commissione molto alta (circa 15 milioni di euro). Piace anche l’attaccante ucraino del Girona Dovbyk, sul quale però ci sono anche altri club come il Napoli. In entrata proseguono anche le trattative per un terzino destro con Emerson Royal del Tottenham che sembra il preferito. Parlando invece di uscite, Pobega piace alla Fiorentina e pare che dall’Arabia Saudita siano interessati a una delle pedine più importanti della rosa rossonera.

L’Al-Hilal su Leao, ma il giocatore non sembra tentato

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, i campioni dell’Arabia Saudita dell’Al-Hilal starebbero preparando un’offerta per Rafael Leao. Il giocatore però, che oggi scenderà in campo con il suo Portogallo agli Europei, non pare essere interessato al denaro saudita. Il 10 rossonero ha una clausola da 175 milioni di euro, che corrisponde al prezzo richiesto in Via Aldo Rossi per la cessione del proprio gioiellino. Il valore di mercato del giocatore si aggira tra i 90 e i 100 milioni di euro, ma potrebbe salire nel caso di buone prestazioni con la sua nazionale in questi giorni.

Il classe 1999 nel corso della passata stagione ha avuto dei periodi di difficoltà, facendo fatica a trovare continuità. La qualità del giocatore però non si discute, con 15 gol e 14 assist in tutte le competizioni. Leao ormai rappresenta un chiodo fisso della rosa rossonera, dopo essere arrivato a Milano nell’estate del 2018 dal Lille per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Come riportato dunque dal quotidiano la volontà del portoghese è quella di rimanere al Milan, almeno per il momento. Il 25enne ora è concentrato sull’Europeo ma da quando tornerà i pensieri saranno solo sul Milan e sul riportare il Diavolo a competere ad alti livelli.