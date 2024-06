Ultime notizie Milan, accelerata decisiva: il colpo dalla Premier è a un passo

Calciomercato Milan, nella giornata odierna sono arrivati preziosi aggiornamenti per quanto riguarda una trattativa di mercato rossonera.

A Milano, sponda rossonera, si continua a lavorare in ottica mercato. Moncada e Furlani si stanno muovendo su più fronti per regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca giocatori funzionali al suo modo di giocare. Chiaramente non si lavora solo in entrata, ma anche sul piano dei rinnovi e sul mercato in uscita. Il budget stanziato dalla società per l’acquisto di nuovi giocatori si aggira intorno ai 50 milioni di euro a cui vanno aggiunti i premi derivanti dalla stagione sportiva e il ricavato dalle cessioni di coloro che non fanno più parte del progetto.

Su questo fronte tiene banco la situazione di De Ketelaere, che dovrebbe essere riscattato dall’Atalanta per una cifra pari a 22 milioni di euro. In entrata invece si cerca un attaccante che possa prendere le redini di Giroud, possibilmente già pronto ma allo stesso tempo giovane (Sesko e Zirkzee i favoriti). Possibile anche qualche intervento a centrocampo e soprattutto in difesa. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il Milan ha già salutato Kjaer e inoltre la permanenza di Thiaw e Kalulu non è certa. Fonseca ha poi chiesto l’acquisto di un terzino destro, sul quale sono arrivate importanti novità nella giornata odierna.

Milan-Emerson Royal, trattativa in discesa: il prezzo del giocatore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Milan e Tottenham per l’acquisto di Emerson Royal si è sbloccata. Stando a quanto scritto dal quotidiano, gli Spurs avrebbero abbassato le proprie richieste per il cartellino del giocatore fino a 20 milioni di euro. Si parla dunque di una cifra che il Diavolo sarebbe disposto a spendere per il giocatore brasiliano e anche se la fumata bianca non è ancora arrivata c’è fiducia che la trattativa possa concludersi in tempi relativamente brevi.

Il classe 1999 è un esterno difensivo di piede destro, dotato di buona tecnica, forza fisica e velocità. Insomma, rappresenta l’identikit perfetto del terzino nel gioco di Fonseca: basato sulla costruzione dal basso e su una mentalità offensiva che porta spesso i difensori a trovarsi nella trequarti campo avversaria.

In questa stagione l’ex Barcellona ha totalizzato 24 presenze in tutte le competizioni giocandone solo la metà da titolare. Anche a causa del suo scarso impiego la squadra londinese ha deciso di abbassare le richieste per il giocatore brasiliano, favorendone così l’eventuale acquisto da parte del Milan.