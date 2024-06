Ultim’ora Milan, Cardinale ha chiuso il grande affare: annuncio imminente

Ultim’ora Milan, Gerry Cardinale ha chiuso un grandissimo affare. L’annuncio si prospetta imminente.

La società rossonera in questo periodo è molto impegnata sul fronte calciomercato. A campionato concluso difatti il club rossonero dovrà rimodellare la propria rosa. Sarà importante pianificare al meglio la stagione che verrà e si inizierà subito con l’annuncio di quello che sarà il prossimo tecnico rossonero. Intanto però RedBird Capital di Gerry Cardinale, fondo americano che sta puntando forte sul Milan in Italia, non ha intenzione di fermare la propria espansione nel panorama calcistico e non solo.

Infatti il fondo americano controllato da Cardinale dal 2022 ha dato inizio al suo inserimento nel mondo dello sport e dei media. Difatti dopo l’acquisizione del Milan e del Tolosa nell’ambito del calcio ha voluto poi espandersi anche alla Formula 1 con l’acquisizione di alcune quote della scuderia francese Alpine. Ora arriva anche la notizia su un nuovo accordo di RedBird che entrerà anche nell’ambito della produzione cinematografica stringendo un accordo con un marchio già noto nel calcio italiano. La notizia dell’ultima ora.

RedBird e Paramount, nuovo accordo per il fondo americano

Continua la crescita esponenziale del fondo americano nell’ambito dello sport e dei media. Ora Gerry Cardinale punta alla produzione cinematografica e lo fa stringendo un accordo con uno dei colossi del settore dell’era moderna.

Il Milan ha cambiato mentalità e strategie da quando il fondo americano RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale ha preso il controllo del club rossonero. La visione americana dello sport trasportata in Italia sta cambiando il modo di usufruire e di fare sport, non solo in tema calcio. Il fondo nato nel 2014 a New York non vuole fermarsi.

Difatti RedBird ha intenzione di allargare ancora di più i propri confini e dopo essere entrata nel calcio con il Milan e il Tolosa, e nella Formula 1 con l’Alpine, ora entrerà anche nell’ambito della produzione cinematografica. Difatti è stato stretto un accordo, secondo Gazzetta.it, con Paramount, colosso del settore nel mondo.

Difatti il fondo americano assieme a SkyDance hanno trovato un accordo per acquisire quote di maggioranza e sarà un affare da 8 miliardi di dollari. Paramount in Serie A già è nota dato che è l’attuale main sponsor dell’Inter. L’offerta è stata quindi aumentata dopo i 5 miliardi presentati in precedenza e ora il fondo americano RedBird continua la sua crescita entrando in altri settori legati sempre al mondo dello sport.