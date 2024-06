Ultim’ora Milan, decisione netta sull’attaccante: cambia tutto

Calciomercato Milan, la dirigenza non ha più dubbi sull’attaccante, il rossonero può restare a Milanello: arriva la decisione definitiva.

Il calciomercato del Milan diventa sempre più intenso soprattutto adesso che è stato ufficialmente comunicato il nome di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Adesso che la prima scelta, forse la più importante, è stata presa, la dirigenza rossonera può concentrarsi a pieno sul mercato per la prossima stagione. Dopo aver nominato il tecnico adesso è tempo di trovare un erede degno di Giroud, che ha lasciato il Milan dopo cinque anni di grandi successi. Nel frattempo però la dirigenza rossonera, prima di intervenire sul mercato ha voluto fare il punto sulla situazione sui giocatori che ha già a disposizione, molti dei quali sono ancora in bilico per il futuro.

Proprio per questo in prima linea c’è stato Luka Jòvic, attaccante rossonero che ha appunto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Con il giocatore fino a qualche settimana fa non si era riuscito ancora a trovare un accordo definitivo che andasse bene a tutti, a quanto pare però il Milan non vuole rinunciare a lui. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, proprio in questi giorni Luka Jovic e i rossoneri hanno trovato l’accordo per prolungare il contratto in scadenza.

Milan, Jovic innova con il Milan: la decisione

Il serbo aveva chiesto ulteriore tempo perché voleva fare chiarezza sul suo ruolo all’interno del progetto rossonero, vista la ricerca di un nuovo rinforzo in attacco e il posto fisso occupato da Leao. Dopo questo tempo di riflessione, a quanto pare l’attaccante rossonero ha deciso di restare e farà coppia con il nuovo attaccante che arriverà prossimamente dal mercato estivo. Al momento il primo nome resta quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Però vista la situazione economica il Milan potrebbe anche cercare un’altra punta oltre l’olandese.

Luka Jovic si è trasferito a titolo definitivo al Milan a settembre del 2023, inizialmente l’attaccante non è esploso, infatti sono state diverse le prestazioni sottotono, poi però pino piano il giocatore è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi. Per il serbo sono 9 le reti in rossonero in 30 presenze con il Milan. Numeri che evidentemente hanno convinto la dirigenza rossonera a puntare anche per il futuro ancora sull’attaccante, come una valida alternativa a colui che sarà la punta titolare del Milan di Fonseca. Nelle ultime settimane erano emersi alcuni dubbi sulla permanenza del numero 15 in rossonero, il cui futuro, però, sarà ancora a Milanello.