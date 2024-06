Ultim’ora Milan, i big in partenza

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese, sarà impegnato in due amichevoli con l’Olanda: contro il Canada il 6 giugno a Rotterdam e contro l’Islanda il 10 giugno nella stessa città. Rafael Leão rappresenterà il Portogallo in tre sfide amichevoli: contro la Finlandia il 4 giugno a Lisbona, contro la Croazia l’8 giugno a Oeiras e contro l’Irlanda l’11 giugno ad Aveiro. Luka Jović, attaccante serbo, affronterà l’Austria a Vienna il 4 giugno e la Svezia a Solna l’8 giugno.

Infine, Noah Okafor, stella della Svizzera, giocherà contro l’Estonia il 4 giugno a Lucerna e contro l’Austria l’8 giugno a San Gallo. Queste partite offriranno a ciascun giocatore l’opportunità di brillare in preparazione delle competizioni future. Bisognerà capire quanto infondo andranno queste nazionali per conoscere la data in cui i rossoneri saranno al completo, non è presente nessun calciatore italiano come convocato per gli Europei in Germania.