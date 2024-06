Un altro colpo dal Chelsea: il Milan ci riprova, i dettagli

Dopo un anno il Milan ci riprova per il centrocampista: in uscita dal Chelsea, l’operazione è possibile in prestito con diritto di riscatto

Gli obiettivi di mercato del Milan sono ormai dichiarati. La priorità assoluta è il centravanti, con Zirkzee sempre in prima linea. Proprio quando sembrava ormai tutto fatto, l’affare per l’olandese si è bloccato a causa della questione commissioni.

Troppa distanza fra la società rossonera e Kia Joorabchian, che vuole 15 milioni per l’operazione e da questa cifra non si schioda. Dall’altra parte anche il Milan non ne vuole sapere di spendere quella cifra.

Insomma, fase di stallo. Stallo che però sta favorendo l’inserimento di altri club, fra cui il Manchester United e Chelsea. La preferenza del calciatore resta ancora il Milan: sta bene in Italia ed è intrigato dal progetto rossonero, ma aspetta sviluppi.

L’altro grande obiettivo dei rossoneri è l’acquisto di un centrocampista con determinate caratteristiche. Si sono fatti tanti nomi, da Fofana del Monaco a Hojbjerg del Tottenham, e su entrambi c’è il gradimento del gruppo di lavoro.

Nelle ultime ore però si sta facendo avanti una clamorosa ipotesi. Si tratta di un ritorno di fiamma e, secondo Gianluca Di Marzio, l’affare è già ben impostato.

Dal Chelsea al Milan, asse sempre caldo: colpo a centrocampo

Fra i tanti discorsi fatti fra il Milan e il Chelsea lo scorso anno (che hanno poi portato al doppio affare Pulisic e Loftus-Cheek) era venuto fuori anche il nome di questo centrocampista. Non se n’è fatto nulla ma adesso la pista si sta riaprendo.

Si tratta di Carney Chukwuemeka, acquistato dai Blues l’estate scorsa dopo le ottime prestazioni all’Aston Villa. Con i londinesi però in questa stagione non è andata benissimo: solo 12 presenze, 2 gol e un assist.

C’è da dire però che sul suo scarso minutaggio hanno inciso parecchio anche i tanti problemi fisici durante l’anno, soprattutto quello al ginocchio di agosto 2023 che l’ha tenuto fuori per qualche mese, ma non è stato l’unico.

Pian piano ha però ritrovato la condizione migliore ma a quanto pare non rientra nei piani del Chelsea, che ha una rosa troppo lunga e ha per questo bisogno di sfoltire.

Chukwuemeka continua a piacere molto a Moncada, che sta riprovando anche questa estate a prenderlo. Secondo Di Marzio l’affare si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto.

Contatti in corso per provare a trovare la quadra. Tutto potrebbe essere facilitato dall’ottimo rapporto fra le due società. Chukwuemeka è diverso da Fofana e da Hojbjerg ma a condizioni economiche favorevoli è un acquisto da fare.