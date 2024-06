Zirkzee, l’Olanda lo convoca a sorpresa agli Europei: cosa succede col Milan

E’ Ufficiale, Joshua Zirkzee prenderà il posto in nazionale dell’infortunato Koopmeiners. In stallo la trattativa con il Milan.

Gli alti vertici rossoneri sembrano aver individuato in Joshua Zirkzee il perfetto erede di Olivier Giroud. Dopo un lungo casting di nomi, la dirigenza sembra voler puntare forte sull’olandese, la trattativa per l’acquisto è gia ben avviata. L’intoppo principale riguarda la somma da destinare all’entourage del calciatore, ma a seguito della notizia odierna potrebbero nascere nuovi problemi.

Nonostante l’annata fenomenale con il Bologna, Ronald Koeman ha inizialmente deciso di lasciare l’attaccante del Bologna fuori dalla lista dei convocati per l’Europeo in Germania. A cambiare i piani del tecnico è stato l’infortunio di Koopmeiners, avvenuto durante il riscaldamento in occasione dell’amichevole con l’Islanda. Il centrocampista sarà rimpiazzato proprio da Joshua Zirkzee, il quale potrà dimostare il suo talento a tutto il panorama internazionale. La convocazione del classe 2000 interessa da vicino la proprietà di Via Aldo Rossi.

Zirkzee in nazionale, cosa cambia per il Milan?

La notizia è stata riportata in anteprima da Fabrizio Romano. Il noto giornalista attraverso un tweet su X ha annunciato la partecipazione di Joshua Zirkzee ad Euro2024 con la maglia dell’Olanda. La chiamata in nazionale rappresenta il giusto premio per il talento 23enne, reduce da una stagione da 12 gol e 7 assist.

Se il ragazzo può sorridere per la convocazione, al contrario la dirigenza del Diavolo sembra storcere il naso. Il Milan potrà trattare momentaneamente solo con l’entourage del calciatore, il quale nel frattempo sarà impegnato nella spedizione in Germania. La decisione definitiva sul futuro, con ogni probabilità, verrà presa al termine della competizione. Un altro rischio da prendere in considerazione, riguarda il rendimento del centravanti del Bologna. Un europeo disputato ad alti livelli, potrebbe convincere i top club ad effettuare un sacrificio economico superiore a quello del Milan.