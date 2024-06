Zirkzee Milan, affare bloccato: la situazione

In vista dell’inizio del calciomercato estivo non arrivano nuove notizie sull’affare Zirkzee al Milan, di seguito è riportata la situazione

Il Milan, che ha concluso la stagione da secondo classificato in Serie A, è pronto a programmare la prossima stagione dopo aver annunciato ufficialmente l’arrivo del prossimo allenatore rossonero che è Paulo Fonseca. Le ambizioni sono alte per l’inizio del campionato e non solo, di conseguenza bisogna quindi migliorare e rendere più competitiva la squadra per poter tornare a vincere e poter competere fino in fondo per tutte le competizioni che il Diavolo dovrà affrontare quest’anno.

La dirigenza è quindi pronta a lavorare sul mercato, che si aprirà il primo luglio, sia in entrata ma anche in uscita. Tra i tanti obiettivi per allungare la rosa, il principale è quello di portare in squadra un nuovo centravanti dopo che Olivier Giroud ha lasciato i rossoneri.

Tra i vari nomi presenti sulla lista dei possibili acquisti, al primo posto spicca ovviamente quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna. In questa stagione ha rapito il cuore di molti tifosi per le sue giocate e con trentasette presenze, ha totalizzato dodici gol e sette assist. Per questo motivo, il suo nome sarà al centro del mercato estivo.

Mercato Milan, le ultime novità sull’affare Zirkzee

Al Milan l’attaccante del Bologna piace molto e ha fatto già sapere di essere disposto a sborsare i quaranta milioni stabiliti per la clausola rescissoria di Joshua Zirkzee. Per arrivare all’attaccante, però, la strada non è semplice come sembra, ma anzi è ancora in salita. Questo perché è sorto un problema non di poco conto tra la squadra e le richieste dall’agente ovvero le sue commissioni. La trattativa al momento, quindi, è bloccata a causa delle alte richieste di Kia Joorabchian, agente del giocatore. Di seguito sono riportate le ultime novità.

L’agente del giocatore ha richiesto circa quindici milioni di euro per portare il suo assistito a Milano. La squadra rossonera non ha intenzione di accettare e come riportato il giornalista Daniele Longo sul suo profilo X ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione per capire quale sarà la prossima mossa con l’agente Kia Joorabchian per decidere se alzare l’offerta o rimanere sulla propria posizione.

Nel frattempo, però, l’attaccante ha già detto sì per un contratto di cinque anni a quattro milioni con bonus compresi a stagione.