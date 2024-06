Zirkzee Milan, la decisione del club è netta: la novità

Il Milan continua a seguire Joshua Zirkzee, arrivano novità importanti per l’affare: la società punta forte su di lui.

Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno del Milan. La società vuole sostituire Olivier Giroud con un degno erede, trovato nel classe 2001 che ha fatto faville a Bologna. Furlani e Moncada sono in continuo contatto con l’agente ma per ora l’affare non è ancora decollato. Lo stallo è dovuto alla cifra che l’agente, Kia Joorabchian, chiede come commissione per il suo lavoro. La richiesta è di 15 milioni e i rossoneri stanno provando a far scendere le pretese dell’entourage a 10. Più il tempo passa e più c’è il rischio che arrivi qualcuno disposto a pagare il procuratore pur di accaparrarsi l’attaccante olandese.

Novità Zirkzee: si decide a luglio

Arrivano news importanti dal giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Zirkzee ha informato chi gli sta vicino che prenderà una decisione sul suo futuro una volta terminato l’impegno con la nazionale in Germania. In seguito ad infortuni il CT Koeman ha chiamato la punta del Bologna nel ritiro. Ecco quindi che la partecipazione ad Euro2024 ha messo in secondo piano, per ora, i piani futuri. All’Europeo non ha ancora disputato un minuto ma mai dire mai. La punta è concentrata sull’Olanda e, con l’aggiunta del Manchester United nella corsa Zirkzee, il Milan sta sondando altri papabili candidati alla 9.

Il Milan non è disposto a pagare i 15 milioni di commissioni. Questo complica l’affare e Furlani non può rischiare di non dare un attaccante titolare a Fonseca. Ecco quindi, continua la rosea, che i rossoneri hanno chiesto informazioni al Lille per Jonathan David. Nelle ultime ora sembra però che il Chelsea abbia dato un’accelerata per portare il classe 2000 a Londra. Altro nome che circola è Samu Omorodion. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid ha una valutazione sui 40 milioni e sarebbe più un rischio. Classe 2004 è candidato a diventare uno degli attaccanti migliori d’Europa.

L’olandese rimane il profilo preferito del Milan ma bisogna risolvere l’intoppo sulle commissioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Zirkzee ma soprattutto quale sarà il destino della 9 rossonera. Olivier Giroud ha messo fine alla maledizioni che durava dei tempi di Pippo Inzaghi e il Diavolo non vuole certo rievocare vecchi demoni.

La punta lascerà il Bologna con ogni probabilità e il Milan ha tutte le carte in regola per essere la sua destinazione preferita: solo a Milanello Zirkzee avrebbe la certezza di essere titolare fin da subito. Società e tifosi attendono una decisione cruciale per il futuro del Milan.