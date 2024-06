Zirkzee Milan, la novità sul Manchester United: sta succedendo in queste ore

Il nome di Zirkzee in casa Milan non è una novità, anzi è il primo obiettivo di mercato, ma nelle ultime ore spunta una notizia da parte della squadra inglese del Manchester United.

Aria di programmazione in casa rossonera per questa estate, soprattutto dopo l’annuncio del nuovo allenatore Paulo Fonseca. L’obiettivo, infatti, è quello di lavorare sulla finestra di mercato estiva, che avrà inizio ufficialmente il primo luglio, per migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa per provare a ritornare a vincere ed essere più competitivi anche in Europa.

La dirigenza, infatti, lavora sia sul mercato in entrata, ma anche sul mercato in uscita. Due sono, per adesso, gli addii certi del Diavolo ovvero Giroud e Kjaer, ma non si escludono colpi di scena per far spazio ai nuovi acquisti. Inoltre, si lavora anche sui rinnovi dei giocatori fondamentali per la squadra come Mike Maignan e Theo Hernandez.

Con l’addio di Giroud, il club rossonero dovrà cercare il giusto attaccante che possa regalare sorrisi sia al nuovo allenatore, ma anche ai propri tifosi. Si cerca, infatti, un bomber giovane che possa garantire tanti gol e prestazioni di livello sia sotto il punto di vista fisico ma anche realizzativo, tenendo in considerazione anche il lato economico.

Mercato Milan, novità sul Manchester United e Joshua Zirkzee

Tra i vari nomi presenti sull’agenda della società del Milan, quello più indiscusso è il nome del giocatore Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che con le sue trentasette presenze, realizzando dodici gol e sette assist ha fatto sognare tutti i tifosi del calcio. Il Milan aveva già comunicato di avere l’intenzione di pagare la clausola di 40 milioni di euro per il giovane giocatore, ma a fermare la trattativa sono state le richieste alte dell’agente che vuole all’incirca 15 milioni di euro. Secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, sul giocatore c’è l’interesse anche del Manchester United. Di seguito sono riportate le ultime novità.

Sul suo profilo X, Fabrizio Romano scrive che il Manchester United è stato informato della clausola rescissoria presente sul giocatore dal valore di 40 milioni che è valida sino a metà agosto.

La squadra del Manchester United sta facendo delle discussioni interne dopo i colloqui avvenuti con gli agenti sul possibile stipendio e sui costi dell’accordo.

Per Romano, inoltre, il Milan ha ancora un contratto concordato con il giocatore, ma le commissioni degli agenti sono ancora un ostacolo.