Zirkzee Milan, Moncada decisivo: accordo totale

Il Milan fa grandi passi verso Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese si avvicina sempre di più con Geoffrey Moncada decisivo.

La prima telenovela di questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio quella legata al Milan e all’acquisto di Joshua Zirkzee. I Rossoneri e il centravanti del Bologna sono promessi sposi da diverso tempo, ma nonostante le trattative vadano avanti già da molte settimane la fumata bianca non è ancora arrivata. La sensazione è che alla fine il trasferimento avvenga, ma è chiaro che senza comunicato ufficiale non si può star tranquilli.

Al momento l’unico ostacolo da superare è quello relativo alle commissioni richieste dall’entourage del giocatore. Il Milan ha, infatti, già trovato l’accordo con il giocatore sullo stipendio e sul suo ruolo all’interno del progetto ed è disposto ad accontentare le pretese del Bologna. Resta, dunque, solo da trovare l’intesa per quanto riguarda le commissioni con Zirkzee che potrà poi vestire la casacca rossonera. Nelle ultime ore decisivo può essere il ruolo di Geoffrey Moncada.

Milan e Zirkzee si avvicinano: Moncada vola a Londra per trovare l’accordo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il dirigente rossonero è volato a Londra per cercare di abbassare le richieste di Kia Joorabchian, agente del classe 2001. Il viaggio sembra aver dato i suoi frutti e la distanza tra le parti si sarebbe assottigliata, con l’accordo che è sempre più vicino. Il Milan vuole chiudere al più presto e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la tanto attesa fumata bianca.

Negli scorsi giorni, intanto, si sono anche fatte sentire le sirene inglesi di Manchester United e Arsenal che hanno provato ad inserirsi nella trattativa, ma Zirkzee vuole restare in Serie A e il Milan lo ha ormai stregato. L’affare non sembra essere in discussione, ma è chiaro che non si vuole perdere troppo tempo per evitare sorprese inattese che possano rischiare di complicare tutto clamorosamente.

In casa Milan sta, però, aumentando la fiducia e la sensazione è che non manchi molto alla definitiva intesa. Il club rossonero ha già ottenuto il sì del giocatore, con l’olandese che potrebbe intervenire in maniera diretta per accelerare i tempi. I tifosi rossoneri potranno, dunque, abbracciare molto preso il loro nuovo centravanti per mettersi alle spalle alcune settimane che di certo non sono state molto positive per il Diavolo e per tutti i suoi sostenitori.