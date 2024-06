Zirkzee Milan, novità in arrivo: succederà domani

C’è una novità per quanto riguarda il fronte Zirkzee al Milan. Secondo Gianluca Di Marzio domani sarà il giorno; la notizia.

Il Milan continua ad essere attivo sul calciomercato e non c’è solo il tema nuovo allenatore sul banco. Oltre al post-Pioli la squadra rossonera va ovviamente rinfoltita e rafforzata e la società ora è sul mercato per capire cosa fare. In attacco soprattutto si è alla ricerca del post-Giroud ed è Joshua Zirkzee l’indiziato principale. Il giocatore olandese ha dato l’ok al trasferimento e il Milan può andare all’affondo.

Così il club presto potrà avere un nuovo numero 9 ma non è solo Zirkzee l’obiettivo del Milan. La società sta sondando il mercato su più fronti e non c’è solo l’olandese nella lista dei desideri. Il Milan difatti può pescare anche in Premier League e uno dei nomi affiancati a Zirkzee è quello di Armando Broja; la notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio.

Milan, si va verso la chiusura di Zirkzee? Domani giorno importante

Il Milan questa volta non vuole lasciare nulla al caso e l’acquisto del giocatore del Bologna è un chiaro segnale di come si pensi al presente, ma anche al futuro della squadra. Inoltre Furlani e Moncada sono attivi su altri fronti sempre per quanto riguarda il reparto offensivo.

Il Milan flirta con Joshua Zirkzee da settimane ed è lui il profilo che il club cerca per il futuro. Il giocatore ha dato l’ok per il trasferimento in rossonero e rimangono solo pochi nodi per l’affare e riguardano le somme destinate all’entourage del giocatore. Il Milan dunque pagherà la clausola di 40 milioni di euro e secondo quanto riportato oggi da Gianluca Di Marzio sul suo account X domani ci sarà un nuovo summit tra società e l’entourage del giocatore per trovare subito un accordo per il trasferimento.

Si cerca quindi la risoluzione del nodo tra società ed entourage per far andare a buon fine la trattativa. Inoltre il Milan lavora su più banchi e sempre secondo Di Marzio Armando Broja, dal Chelsea, resta un’opzione concreta parallela a Zirkzee, non un suo rimpiazzo.

Dunque il Diavolo è attivissimo sul calciomercato pronto ad offrire una rosa migliore al prossimo tecnico rossonero e dall’acquisto dell’olandese possono passare altre trattative importanti per il club e il futuro della squadra che dovrà dimostrare molto nella prossima stagione dopo quella appena conclusa al di sotto delle aspettative di tutti, società e tifosi.