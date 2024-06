Milan Zirkzee, c’è l’ultim’ora: l’annuncio di Fabrizio Romano

Ultim’ora in casa Milan che fa sognare i tifosi rossoneri, grossissime novità per il centravanti del Bologna

La società rossonera è al lavoro con il Milan che verrà nella prossima stagione: ancora da definire alcuni dettagli, ma al netto di sorprese Paulo Fonseca sarà il tecnico dei rossoneri.

Al futuro tecnico del Milan, la dirigenza è pronta ad affidare una squadra pronta a lottare per il titolo, Coppa Italia e Champions League: squadra affamata e decisa, questa la chiave rossonera per la prossima stagione.

La situazione legata al calciomercato sembra essere più calda che mai in questo momento, con diversi nomi che potrebbero lasciare a sorpresa e non, i rossoneri: Mike Maignan su tutti, con cui non si è ancora riusciti ad arrivare ad un accordo per il prolungamento del contratto.

Inoltre i rossoneri devono fare i conti con le partenze di Simon Kjaer e Olivier Giroud, perni dello Scudetto del Milan, che hanno lasciato Milanello al termine della stagione. Sul taccuino della dirigenza rossonera sono presenti molti nomi importanti e presto la società potrebbe affondare il colpo per ricoprire diversi spazi lasciati vuoti in mezzo al rettangolo di gioco.

Una notizia giunta poco fa però, ha cambiato le carte in tavola: il Milan sta per aggiudicarsi Joshua Zirkzee del Bologna.

Milan, in arrivo Zirkzee dal Bologna

Notizia dell’ultima ora arrivata in questo momento in casa Milan: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha avviato i contatti con Joshua Zirkzee per portarlo in rossonero la prossima stagione.

Il club rossonero ha informato il Bologna che pagherà la clausola rescissoria del calciatore, intorno i 40 milioni di euro: notizia che fa entusiasmare il mondo rossonero, con la società pronta ad anticipare la concorrenza.

Sul calciatore belga infatti avevano messo gli occhi molti club europei data la straordinaria stagione compiuta quest’anno tra le file del Bologna: grazie alle presentazioni dell’attaccante, la squadra emiliana è riuscita a raggiungere la straordinaria qualificazione in Champions League per il prossimo anno.

Joshua Zirkzee si prospetta essere il gioiello di questa sessione di calciomercato, ma le voci di possibili interessamenti da parte dei top club sembrano essere giunti al termine.

Il Milan è pronto a chiudere il colpo e aggiudicarsi il talento belga ex Bayern, che è felice di restare in Italia e super appassionato del progetto Milan. Il nuovo centravanti dei rossoneri è vicino e l’accordo sembra potersi chiudersi a breve.