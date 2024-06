Zirkzee-Milan, svelata la verità: arrivano importanti aggiornamenti

Milan, svelata la verità sul futuro di Zirkzee: la dirigenza rossonera nell’attesa si guarda intorno. L’alternativa all’attaccante rossoblù è molto interessante.

Con l’addio di Olivier Giroud dopo cinque anni in rossonero, adesso il Milan deve necessariamente trovare un profilo che non faccia sentire troppo la mancanza del francese. Da quando è terminato il campionato diversi sono stati i nomi accostati al Diavolo per ricoprire quel ruolo ma quello più incessante e che pare sia la priorità del Milan è quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Ormai il suo nome non è una novità in casa Milan, per il momento però la trattativa pare essere in standby, nonostante la dirigenza rossonera aveva già comunicato l’intenzione di pagare la clausola di 40 milioni di euro per il giocatore. Quello che non convince sono invece i 15 milioni chiesti dall’agente di Zirkzee per quanto riguarda le commissioni.

Insomma ancora non si sa nulla di certo, anche se qualche giorno fa lo stesso Gianluca Di Marzio aveva lanciato una bomba di mercato facendo indispettire un po’ l’ambiente rossonero, ovvero l’eventualità che il giocatore in realtà potrebbe restare anche al Bologna e giocare la Champions in rossoblù. Chiaramente questa notizia ha generato clamore anche tra i tifosi milanisti che già immaginavano l’attaccante allenarsi a Milanello. Per ora però è tutto fermo, il giocatore infatti si occuperà del suo futuro alla fine degli Europei.

Milan, aperto un sondaggio per Lukaku come secondo nome per l’attacco

A quanto pare però il Milan non vuole provarsi di nulla e durante la finestra estiva di calciomercato è tutto concesso, infatti secondo quanto riportato da SportMediaset, il club di via Aldo Rossi avrebbe fatto un sondaggio per il centravanti belga del Chelsea: Romelu Lukaku che ha giocato questa stagione in prestito alla Roma.

Lukaku non vuole restare al Chelsea motivo per il quale il suo entourage sta cercando possibili soluzioni in vista della prossima stagione. Il Milan però è abbastanza chiaro nelle sue idee e le condizioni sarebbero sempre le stesse: prestito oneroso e copertura totale dell’ingaggio che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro netti con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Il club di Premier League però è stato chiaro: Lukaku andrà via solo a titolo definitivo.

Il Chelsea nell’agosto 2021 ha speso 115 milioni di euro per acquistarlo dall’Inter e adesso vuole il pagamento della clausola da 38 milioni di sterline per l’attaccante. L’obiettivo è quello di evitare di fare lo stesso errore per la seconda volta, ovvero quello di concedere situazioni favorevoli solo al giocatore. Nonostante la suggestione Lukaku, il Milan però continua a mantenere come primo nome quello di Zirkzee.