Accordo imminente: il Milan chiude per il secondo acquisto

Svolta nella trattativa: nelle ultime ore il Milan ha raggiunto l’accordo per il suo secondo acquisto di questo calciomercato. Tutti i dettagli

Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, che sarà il nuovo centravanti per la prossima stagione, il Milan è ad un passo anche dal secondo colpo di questa sessione di mercato.

Nella giornata di oggi sono arrivate notizie poco positive in merito all’affare Fofana, con il Monaco che ha rifiutato la prima offerta ufficiale di 17 milioni da parte dei rossoneri.

Secondo Gianluca Di Marzio la valutazione del calciatore è di 35 milioni, decisamente troppi per chi è in scadenza fra un anno. Dietro a questa richiesta monstre potrebbe esserci il West Ham di Lopetegui, che si sta inserendo nella trattativa.

Il Milan farà comunque un nuovo tentativo a breve forte del sì e dell’accordo con il giocatore. Se le cose dovessero andare di nuovo male, la società ha già pronte le alternative – con la pista Amrabat sempre aperta.

Intanto però sta per essere definita un’altra trattativa: la notizia è arrivata proprio in questi minuti ed è davvero importante.

Il Milan chiude la trattativa: colpo in arrivo

Il centrocampista difensivo è una priorità per i rossoneri ma non è l’unica. Un’altra necessità è sicuramente un nuovo difensore centrale, un elemento che possa sostituire Kjaer, che ha lasciato il club in scadenza di contratto.

L’obiettivo numero uno è stato individuato in Pavlovic e, come scrive Matteo Moretto sul suo profilo X, è arrivata finalmente la svolta nell’affare.

“Accordo imminente“, scrive l’esperto di mercato. Indiscrezione poi confermata anche da Fabrizio Romano.

L’affare dovrebbe essersi chiuso a 18 milioni, si stanno limando alcuni dettagli sui bonus. Con il calciatore c’era da tempo l’accordo: c’era solo grande attesa per gli sviluppi della trattativa fra club, che sembrano finalmente arrivati.

Il Milan avrebbe così chiuso il secondo acquisto in questa sessione di mercato dopo Morata. Un acquisto importante perché completa la batteria di difensori centrali e, soprattutto, mette a disposizione di Fonseca una particolare caratteristica.

Pavlovic infatti diventerebbe l’unico difensore centrale mancino, che manca dai tempi di Alessio Romagnoli. Un aspetto da non sottovalutare in un sistema di gioco come quella di Fonseca che predilige il controllo della palla e gli spazi stretti.

Il difensore arriva dal Salisburgo: grande fisicità e presenza, ma con una buona tecnica di base che gli permette di essere efficace anche in costruzione.