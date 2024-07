Addio Milan, accordo ad un passo: il rossonero resta in Serie A

Cessione ormai ad un passo per il giocatore del Milan che resta in Italia. Il rossonero è pronto a trasferirsi in un altro club di Serie A.

Si accende il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita. La notizia del giorno è senza dubbio quella legata alla fumata bianca per l’approdo nella Milano rossonera di Alvaro Morata, per il quale il Diavolo è disposto a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà le visite mediche a Madrid e poi firmerà nero su bianco il suo nuovo contratto. Intanto, però, la dirigenza rossonera si muova anche per quanto riguarda il fronte cessioni.

Negli ultimi minuti, infatti, è arrivata una clamorosa svolta. Sembra, infatti, ormai questione di ore per l’addio del portiere colombiano Devis Vazquez. Il classe ’98 è stato accostato a diversi club italiani e il suo futuro sembra effettivamente essere ancora in Serie A. La sua prossima squadra, però, è tutt’altro che scontata.

Destinazione a sorpresa per Vazquez: blitz dell’Empoli

Tra i club italiani più attivi sul mercato c’è anche l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il club toscano sta chiudendo per diversi colpi e, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore avrebbe sferrato l’affondo decisivo anche per l’estremo difensore rossonero. L’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con Vazquez che sarà dunque il nuovo portiere dei toscani.

I club che sembravano più vicini al colombiano erano (almeno fino a poche ore) il Torino e lo Spezia, ma l’Empoli ha compiuto il sorpasso in extremis. Dopo i prestiti in Inghilterra allo Sheffield Wednesday e in Serie B all’Ascoli, inizia dunque una nuova avventura per Vazquez che avrà modo di ritagliarsi il proprio spazio in una piazza importante come l’Empoli.

Nelle prossime ore è prevista la definitiva fumata bianca, ma ormai sembrano esserci pochi dubbi: Devis Vazquez sarà il nuovo portiere dell’Empoli. Senza dubbio una giornata movimentata per il Milan che dopo aver chiuso per l’arrivo di Morata, chiude anche per la cessione del portiere colombiano. Nelle prossime ore si cercherà, invece, di trovare l’intesa con il Monaco per quanto riguardo il trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana. L’Atletico Madrid sembra essersi fatto avanti per il francese (trovando anche l’apertura del giocatore) e il rischio è quello che possa concretizzarsi l’ennesima beffa di mercato.