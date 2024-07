La leggenda rossonera non usa mezzi termini nel definire uno dei limiti del Milan attuale. L’ex rossonero fa discutere con le sue ultime dichiarazioni.

L’ex calciatore di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha creato discussione e dibattito tra i tifosi rossoneri con le sue ultime dichiarazioni. La leggenda del calcio brasiliano ha parlato del club rossonero nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del quotidiano ‘Il Messaggero’. Cafù ha espresso il suo parere, dando un giudizio netto sul Milan.

Cafù non ha dubbi

L’ex terzino ha parlato del suo vecchio Milan, soffermando prima sui cambiamenti avvenuti all’interno della società: “Grandi cambiamenti in casa Milan? Sì, perché nel giugno 2023 è andato via Paolo Maldini. Prima di lui era già andato via Boban. Ora devono lavorare e cercare di capire come riportare il Milan ai livelli di un tempo. Una squadra che faceva paura a tutte. Ibrahimovic? Zlatan è stato un grandissimo giocatore e ora in questo ruolo può far bene”.

In seguito, Cafù ha parlato di quelli che secondo lui sono i limiti dell’attuale rosa messa a disposizione di Paulo Fonseca: “Mancano Dida, Cafù, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaka, Shevchenko, Inzaghi. Dai, ora si scherza. Ma è per dire che mancano quel tipo di giocatori. E forse al Milan mancano calciatori con esperienza, che si acquisisce giocando la Champions e le coppe europee”.

In questa sessione di calciomercato, però, in orbita Milan stanno orbitando anche nomi di profili con esperienza. Se in attacco il primo obiettivo resta Joshua Zirkzee dal Bologna – ma la cui situazione è bloccata a causa della mancata intesa per le commissioni da versare all’agente – gli altri nomi sul tavolo rispecchiano sicuramente l’identikit di un profilo con esperienza. Tra questi spicca sicuramente Alvaro Morata che, nonostante il post degli scorsi giorni pubblicato sui suoi profili social in cui dice di voler provare l’emozione di vincere con la maglia dell’Atletico Madrid, potrebbe ugualmente lasciare i Colchoneros quest’estate. Il club madrileno, infatti, sta lavorando su vari profili per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del Cholo Simeone e l’ex attaccante – tra le altre – della Juventus non sembra essere tra i profili incedibili. Inoltre, a giocare a favore del club meneghino è la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Morata all’Atletico Madrid. Al Milan, infatti, basterebbe versare 13 milioni di euro nelle casse del club madrileno per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante spagnolo e – inoltre – avrebbe ulteriore liquidità per mettere a disposizione di Fonseca anche un altro attaccante.