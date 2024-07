Attesa per la risposta, il Milan è più vicino al nuovo bomber

Il Milan va con decisione sull’attaccante per la prossima stagione: a breve la risposta definitiva, il sì è vicino

Caccia al centravanti. Il Milan vuole risolvere il prima possibile il problema attaccante dopo aver visto quasi sfumare la pista Joshua Zirkzee.

La questione commissioni tiene banco e da lì non ci si muove.

Si muove invece il Manchester United, che sta parlando con il suo procuratore per arrivare ad un accordo. Al momento, a meno di clamorosi ribaltoni, i Red Devils sono da considerare avanti rispetto ai rossoneri.

Furlani, Moncada e Ibrahimovic nelle ultime ore stanno quindi ripiegando sulle alternative e fra queste, un po’ a sorpresa, è spuntata con forza l’ipotesi Alvaro Morata.

C’è un aspetto che lo rende molto appetibile, oltre alle doti tecniche che conoscono tutti: la clausola rescissoria da 13 milioni e una presunta volontà dell’Atletico Madrid di lasciarlo andar via per un nuovo attaccante.

Il centravanti e capitano della Spagna, che giocherà martedì la semifinale contro la Francia, nei giorni scorsi ha pubblicato un post in cui dichiarava di voler restare a Madrid, ma questo non chiude le porte al Milan.

Morata al Milan, decisione dopo l’Europeo: rossoneri fiduciosi

In merito alla questione Morata sono arrivati gli aggiornamenti da Sky Sport. La pista è molto concreta e, anzi, viene considerato in questo momento l’obiettivo più vicino al Milan in questo momento.

I rossoneri stanno parlando con l’entourage e hanno fatto sapere della volontà di pagare la clausola rescissoria. Ma perché il post social di qualche giorno fa non spaventa i rossoneri? Molto semplice.

Quel post era una risposta all’offerta da 18 milioni a stagione dall’Arabia Saudita. Che Morata ha rifiutato proprio perché non ha intenzione di lasciare l’Europa.

La proposta dei rossoneri è arrivata soltanto dopo ed è per questo che è tutto ancora aperto.

Il Milan gli darebbe la possibilità di tornare in Italia, che non dispiacerebbe né e a lui e né alla moglie Alice. Inoltre, avrebbe un ruolo da protagonista e da leader.

Morata si è preso del tempo per dare una risposta definitiva. Risposta che arriverà, ovviamente, solo a fine Europeo.

La decisione è importante ed è impossibile prenderla in questo momento del torneo, ora che la Spagna ha superato il grosso ostacolo Germania ed è atteso dalla Francia per una semifinale di fuoco.

Nel frattempo l’Atletico Madrid è tornato alla carica per Dovbyk del Girona, anche se l’ucraino ha fatto sapere di recente di voler restare.

E, per tornare al Milan, attenzione sempre alla pista Lukaku: al momento il Chelsea lo vende solo per la clausola rescissoria da 43 milioni di euro e non apre al prestito. A queste condizioni per i rossoneri è impossibile. Verso fine agosto, però, le cose possono cambiare come sono cambiate per la Roma lo scorso anno.