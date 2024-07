Calcio Milan, manna dal cielo per la dirigenza: in arrivo 87 milioni di euro

Ultime notizie Milan, la dirigenza rossonera a breve incasserà 87 milioni di euro. Manna dal cielo per il club

Il Milan ha un motivo in più per sorridere. I rossoneri, dopo una stagione non proprio esaltante, conclusa comunque con la qualificazione alla prossima Champions League, stanno per incassare una cifra niente male.

Ne sarà felice il nuovo allenatore Paulo Fonseca, così come tutto l’ambiente, che si augura di vivere una sessione di calciomercato da protagonista.

Il diavolo ha concluso secondo in una speciale classifica, e tra non molto potrà godere di un aumento del capitale societario per la cifra di 87 milioni di euro. Ecco i dettagli dell’accaduto.

Ultime notizie Milan, nelle casse rossonere entreranno 87 milioni di euro per i diritti TV

Il Milan, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, grazie alla passata stagione, sta per incassare ben 87 milioni di euro dovuti alla ripartizione dei diritti televisivi. I rossoneri hanno concluso al secondo posto di questa speciale classifica, al pari della Juventus, preceduti solo dall’Inter campione d’Italia, che ha fatto registrare la cifra record di 101 milioni di euro.

Il podio dell’ultimo campionato di Serie A, difatti, si rispecchia nella ripartizione dei diritti tv 23-24, come sancito dal documento interno della Lega a cui fa riferimento il quotidiano sportivo. Le posizioni cambiano al di sotto delle prime tre. Infatti, nell’ordine, Roma, Napoli e Lazio incasseranno di più di Atalanta e Bologna, che le hanno sopravanzate in classifica a fine anno.

Nell’ultimo anno, il totale delle risorse nette distribuibili ai 20 club del massimo campionato italiano è stato di quasi 1,1 miliardi di euro, contando un incremento di 54 milioni in più rispetto alla stagione 22-23. Insomma, festeggiano i top club, soprattutto Milan, Inter e Juventus, che potranno contare su un incremento del budget niente male, per prepararsi ad entrare nel vivo del calciomercato estivo.