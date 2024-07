Calciomercato Milan, addio in vista per il rossonero? La notizia

Il mercato del Milan ha preso il volo, ora intriga anche l’idea di un terzo attaccante e la cessione del giocatore può essere favorevole al club.

In questo mese hanno preso il via anche le consuete amichevoli pre campionato e tutte le squadre possono cimentarsi cercando di trovare le giuste sensazioni per l’inizio della nuova stagione di Seire A. Il Milan avrà diversi match importanti che saranno un banco di prova non banale. Paulo Fonseca ha iniziato la sua preparazione assieme alla squadra e il calciomercato sta anche portando notizie positive all’ambiente.

Difatti Alvaro Morata al Milan è il principale argomento delle ultime ore di mercato. L’attaccante fresco della vittoria dell’Europeo tornerà in Italia e vestirà a sorpresa i colori rossoneri dopo quelli della Juve. Il club ha avuto grande intuito e Ibrahimovic ha giocato un ruolo fondamentale nell’operazione. Oltre Morata però il Milan non vuole fermarsi, c’è anche l’idea Fullkrug che avanza e magari anche una terza punta di spessore. Però serve sfoltire la rosa e un sacrificato, a sorpresa, potrebbe forse essere proprio un altro attaccante: Luka Jovic. Lui ancora non è certo del proprio futuro e la notizia di mercato è fresca.

Milan, Jovic potrebbe andare altrove per favorire nuovi ingressi

L’attaccante serbo al Milan nell’ultima stagione è stato più che utile. Ha spesso salvato l’ex tecnico Pioli dal baratro e come vice Giroud ha spesso agito bene. Tuttava Luka Jovic non è ancora certo della sua permanenza al Milan anche se gli intenti da parte del club, all’inizio, fossero quelli. L’arrivo di Morata ha sbloccato gli entusiasmi e ora in attacco il Milan vuole fare all-in. Però bisogna certamente sacrificare qualche elemento di troppo per finanziare i nuovi innesti.

Per questo motivo la società potrebbe sacrificare proprio Jovic. A riportare la notizia difatti è stato Matteo Moretto sul proprio profilo X e a quanto pare è il Fenerbahce ad aver fatto un passo avanti per lui. Il club turco avrebbe già preso contatti col Milan chiedendo informazioni sull’attaccante e ora un suo addio potrebbe essere concreto in favore della terra turca.

Dopo l’esperienza a Firenze e quest’ultima rossonera, con un contratto che scadrà nel 2025, il giocatore rossonero potrebbe lasciare Milano per fare spazio ai tanti big che il club ora sogna e una sua cessione potrebbe andare a finanziare l’acquisto di un altro attaccante da parte della dirigenza rossonera con Ibrahimovic dietro le quinte a giostrare questa rinascita rossonera.