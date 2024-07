Calciomercato Milan, doccia fredda per Fullkrug: sta accadendo in queste ore

Guai in vista per il Milan che rischia di dover dire addio a Niclas Fullkrug. La trattativa per il tedesco si sta decisamente complicando.

Giorni molto caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo molte settimane di stallo, con diverse trattative che sembravano poter sfumare, il club rossonero ha spinto il piede sull’acceleratore e sta chiudendo per alcuni acquisti. Dopo aver accolto Alvaro Morata, i tifosi sono pronti a dare il benvenuto al nuovo difensore Strahinja Pavlović (che sta effettuando in queste ore le visite mediche) e al nuovo terzino Emerson Royal.

Mentre sembra ormai tutto fatto per il centrale serbo e per il brasiliano, decisamente opposta è invece la situazione legata a Niclas Fullkrug. L’attaccante del Borussia Dortmund è il prescelto dai Rossoneri per completare il reparto offensivo, ma nelle ultime ore l’affare si sta complicando e non poco. La notizia dell’ultima ora sembrerebbe essere, infatti, l’inserimento di un altro club che potrebbe dunque far sfumare l’arrivo in rossonero del tedesco.

Milan-Fullkrug, affare a rischio: il West Ham si iscrive alla corsa

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, ad essersi fatto avanti ci sarebbe il West Ham che avrebbe già avviato i contatti con il Borussia Dortmund per provare a portare Fullkrug in Premier League. Il giocatore, desideroso di giocare con maggior continuità, avrebbe già aperto al club inglese e l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni. La richiesta del BVB è sempre di 15 milioni di euro, con il Milan che non avrebbe ancora affondato il colpo.

Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza rossonera starebbe facendo le sue valutazioni cercando di capire se avrebbe senso investire su un attaccante 31enne. Il rischio di subire un sorpasso da parte del West Ham è, dunque, molto concreto con gli inglesi che potrebbero trovare l’intesa con il Borussia Dortmund, sbarazzandosi della concorrenza.

Nei prossimi giorni è, quindi, attesa la risposta del Milan che deve decidere se spingere per il tedesco o se virare su altri nomi, magari più futuribili rispetto al classe ’93. Intanto i Rossoneri volano spediti per quanto riguarda il reparto difensivo con gli arrivi di Pavlovic (già atterrato a Milano) ed Emerson Royal che non sembrano ormai più essere in discussione. L’attenzione sarà poi rivolta sul centrocampo, con Youssouf Fofana che resta il preferito ma per il quale bisognerà limare la distanza (ancora molto ampia) con il Monaco.