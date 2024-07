Calciomercato Milan, fumata bianca in arrivo: accordo trovato

Il Milan è vicinissimo a piazzare il primo colpo della sessione estiva. L’accordo è stato trovato e la fumata bianca potrebbe arrivare in tempi brevi.

Il Milan comincia a muovere le pedine. L’inizio della preparazione per la stagione 2024/2025 è ormai alle porte e Paulo Fonseca necessita di una squadra all’altezza per cominciare con il piede giusto il lavoro. Non c’è ancora ombra dell’attaccante, pista su cui i piani alti di via Aldo Rossi dovranno concentrarsi al più presto. Con l’acquisto del nuovo numero 9 Furlani e Ibrahimovic si augurano di infiammare l’ambiente e aprire un nuovo capitolo.

Nei giorni scorsi sono salite le quotazioni di Lukaku, ma Joshua Zirkzee non è mai scomparso dalla lista di calciomercato. I rossoneri non si focalizzano solamente sulla prima punta, su cui tuttavia bisognerà stringere il prima possibile. Il Diavolo guarda sulle fasce. Mentre sull’out di sinistra si può stare tranquilli con Theo Hernandez e Leao, sulla destra c’è bisogno di un restyling.

Da mesi oramai circola il nome di Emerson Royal, terzino ai margini del progetto Tottenham. Secondo quanto affermato da “La Gazzetta dello Sport”, nelle ultime ore il Milan avrebbe trovato l’intesa di massima con il laterale brasiliano, che si è promesso ai rossoneri.

Milan, intesa trovata con Emerson Royal: ora si tratta col Tottenham

Con il sì dell’esterno il Milan ora può intavolare i colloqui con la dirigenza Spurs. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Daniel Levy chiede 25 milioni per Emerson, cifra pari a quella con cui Tottenham lo portò da Barcellona a Londra nel 2021 . La prima proposta messa sul piatto dalla società rossonera è di 15 milioni di euro, che non convince a piena il club inglese. Tuttavia il Diavolo conta di chiudere a 18-20 milioni, compresi bonus legati a presenze e trofei.

L’offerta potrebbe infatti soddisfare il Tottenham, per cui non si tratterebbe di una minusvalenza, al contrario contando che la cifra pagata tre anni è stata ammortizzata a bilancio. Tutto fa pensare che l’operazione andrà in porto. Emerson vuole rilanciarsi in rossonero, ambiente in cui tanti connazionali hanno brillato. Il terzino è stato schierato con continuità nell’era Espirito Santo e Conte, molto meno nella stagione appena trascorsa con Postecoglou.

A causa dello scarso impiego il classe 1999 è finito fuori dai radar della Nazionale. Ecco perchè il brasiliano considera San Siro il trampolino di lancio per riconquistare la Selecao. Il sondaggio del Villareal non ha stuzzicato Emerson, il cui mirino è ormai puntato sulla Milano rossonera.