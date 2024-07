Calciomercato Milan, grande novità sul fronte Rabiot: pronta la svolta

Calciomercato Milan, prende quota l’ipotesi d’acquisto di Adrien Rabiot: Cosa filtra sulla trattativa.

I rossoneri continuano a cercare l’attaccante che prenderà il posto di Olivier Giroud al centro dell’area di rigore, ma nel frattempo lavorano anche su altri reparti. Paulo Fonseca ha cominciato a lavorare con parte della squadra già presente a Milano per il ritiro, in attesa dei rientranti dalle nazionali. L’allenatore portoghese, tuttavia, attende anche diversi rinforzi dal mercato per iniziare a sviluppare la sua idea di Milan. La dirigenza rossonera vuole accontentarlo e nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi colpi.

Oltre al nuovo numero nove, infatti, il Milan è alla ricerca di almeno un centrocampista che possa andare ad alzare il tasso tecnico del reparto. Si parla tanto di Youssouf Fofana, ma i rossoneri continuano a seguire anche un altro calciatore della nazionale francese: Adrien Rabiot. Il centrocampista è svincolato dal 30 giugno e non ha ancora dato risposte alle Juventus, che gli avrebbe fatto una proposta da circa 7,5 milioni per due stagioni con opzione di rinnovo per il terzo anno. Il francese prende tempo e riflette sul suo futuro, il Milan resta alla finestra e spera nel grande colpo.

Milan, Rabiot resta un obiettivo: il centrocampista è svincolato

Adrien Rabiot conosce benissimo il calcio italiano dopo aver disputato ormai cinque campionati con la casacca della Juventus. Il contratto del francese è scaduto e potrebbe essere una grande occasione di mercato per tante squadre, tra cui il Milan. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe già incontrato la mamma agente del giocatore e le avrebbe illustrato un progetto molto ambizioso che vedrebbe suo figlio protagonista, oltre ad aver avanzato un’offerta molto interessante.

Il Milan ha tanta voglia di tornare a competere per la vetta del campionato e per farlo ha bisogno di giocatori esperti, capaci di prendere in mano le redini della squadra. Rabiot potrebbe essere uno di questi, un centrocampista che quando è al massimo della sua condizione fisica e mentale ha pochi rivali nel suo ruolo. Non a casa, parliamo di un giocatore che continua ad essere titolarissimo in una nazionale piena di talenti come quella francese.

Rabiot non ha ancora chiuso definitivamente le porte alla Juventus, che attende ancora una risposta da parte sua, ma il Milan sta provando a convincere il giocatore e il suo entourage. La dirigenza rossonera dovrà stare attenta anche all’interesse del Real Madrid, che avrebbe messo gli occhi sul francese per rinforzare il proprio centrocampo. La situazione, dunque, resta complicata ma aperta diversi possibili scenari.