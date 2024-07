Calciomercato Milan, il difensore ora si allontana: il motivo

Il calciatore adesso è più lontano dal Milan e c’è una motivazione ben precisa: il club ha una richiesta molto alta.

Il calciomercato è, in queste settimane, il principale vettore di notizie dato che tutte le squadre iniziano ad essere attive in entrata e in uscita per migliorare le proprie rose. Tra questi c’è il Milan che vuole condurre un mercato attento e che non segna ancora nessun colpo particolare fino ad ora. Il Diavolo difatti, dopo aver portato Fonseca sulla panchina rossonera, sembra voler procedere con cautela, ma non sempre è la giusta strategia.

Furlani e Co. hanno diversi nomi in lista e stanno trattando su più fronti. Tutti i reparti, difatti, hanno bisogno di essere rafforzati e dovranno migliorare in vista del prossimo campionato. Il club intanto partirà presto per la tournée estiva e nel frattempo ecco nuovi rumors di mercato. Uno dei nomi che il Milan avrebbe mollato, in questi giorni, sarebbe quello del polacco Matty Cash in difesa. Dietro c’è una motivazione ben precisa ed è la rihciesta troppo alta dell’Aston Villa per il 26enne terzino destro.

Mercato Milan, Cash messo da parte per puntare Emerson Royal

Per la difesa del Milan, che vedrà presto l’addio di Alesssandro Florenzi tra gli altri, ci sono diversi nomi per migliorare le fasce. Si parla di terzini e uno degli obiettivi era Matty Cash per il Milan. Non era l’unico ma il terzino destro polacco piaceva al club.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, l’affare è ormai in salita perchè il Milan ha altri obiettivi e l’Aston Villa spara troppo in alto con le cifre richieste. Difatti il club di Birmingham, dopo aver lasciato partire Douglas Luiz direzione Juve, non vorrebbe più perdere effettivi, motivo per cui le cifre richieste dal club inglese sono ora più alte. Per Cash la richiesta dell’Aston Villa si aggirava attorno ai 40 milioni di euro: troppi.

Ecco quindi che il Milan ha virato subito su Emerson Royal del Tottenham, seguito già da tempo, e l’affare sembra procedere bene per il Diavolo. I contatti con il brasiliano difatti ora sono più frequenti e le prossime settimane potrebbero essere importanti per chiudere l’affare con Matty Cash che ora vede il suo futuro ancora in Premier League e all’Aston Villa. Il Milan quindi presto potrebbe rendere nota l’ufficialità di un colpo importante che sarebbe utile alla squadra e alle tante competizioni che si dovranno giocare nella prossima stagione.