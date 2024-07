Calciomercato Milan, il doppio colpo è possibile: tifosi in delirio

Il mercato del Milan sembra aver raggiunto l’alta quota ed è pronto a regalare a Fonseca due nuove pedine fondamentali per rafforzare la squadra. E i tifosi non possono che festeggiare.

Con la ripresa delle attività di squadra, in attesa del rientro degli ultimi giocatori impegnati con le Nazionali – fra Europei e Copa America – il calciomercato del Milan sta cominciando a regalare al nuovo tecnico rossonero le giuste prospettive in vista della stagione ormai alle porte.

Al termine della scorsa annata, le criticità evidenziate dalla squadra di Pioli erano state evidenti. E la dirigenza ha capito quanto fosse necessario risolverle il prima possibile. A dare maggiori problemi, sicuramente, il reparto difensivo, emaciato dai continui infortuni che hanno portato alcuni giocatori a provare ruoli nuovi. Ma non solo.

Per non commettere gli stessi errori del passato, i Rossoneri si sono mossi per tempo. La regina del mercato 2023 ha, però, preferito non fare troppo rumore – a differenza di qualche concorrente italiana che sta facendo parlare parecchio di sé.

E ora sembrerebbe concreta la possibilità di raccogliere in squadra due nuovi innesti di prospettiva, il cui trasferimento sembrerebbe ad un passo dal capoluogo lombardo.

Milan: la coppia che fa impazzire i tifosi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è ad un passo da Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale, classe 2001, ha stregato ormai da tempo Ibrahimovic e Furlani. A convincere la dirigenza rossonera le sue qualità tecniche e fisiche, ciò che sembrerebbe mancare ad una difesa rossonera che ha bisogno di carattere e grinta.

Il suo approdo a Milano sembrerebbe affare quasi fatto. Resta da sciogliere il nodo economico: il Salisburgo, squadra dove il serbo milita dal 2022, ad inizio trattativa chiedeva 30 milioni di euro. Ma i dirigenti rossoneri sono fiduciosi nel concludere la trattativa a circa 20-22 milioni – più o meno la stessa cifra che lo scorso anno ha portato in rosa Pulisic, Loftus-Cheek, Musah. Perché l’accordo col giocatore c’è già.

Non solo Pavlovic. In un tango serbo di grande prospettiva, potrebbe arrivare anche Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese, un anno fa ad un passo dai cugini dell’Inter piace molto a Fonseca, che vorrebbe dargli un ruolo importante nel suo centrocampo.

Cosa manca? L’intesa sull’accordo. Il papà-agente del ventiduenne è atteso a Casa Milan, dove Furlani spera di poter trovare l’accordo definitivo che metterebbe un punto alla corte che, in tutta Europa, viene fatta al classe 2002.

Tante novità bollono in questa rovente estate. E le prossime ore si prospettano ancora più calde. Nel frattempo i tifosi sognano – e tengono le dita incrociate.