Calciomercato Milan, la cessione del giocatore è ora ufficiale: il comunicato del club

Ultime notizie di mercato del Milan, ufficiale la cessione di un rossonero a titolo definitivo. Il calciatore rimarrà in Serie A.

Il Milan è al lavoro per consegnare a mister Paulo Fonseca la rosa migliore possibile in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, che per i rossoneri partirà il prossimo 17 agosto in casa contro il Torino. Il neo allenatore portoghese sta entrando nella testa e nel cuore dei suoi nuovi ragazzi, che nei prossimi 7 giorni affronteranno in amichevole Real Madrid e Barcellona.

L’ambiente rossonero aspetta con ansia aggiornamenti riguardo il mercato in entrata del Diavolo, che ha concretizzato sin qui le operazioni Morata e Pavlovic. Un nuovo centrocampista da inserire nelle rotazioni è ciò che ad oggi manca, vista soprattutto la bocciatura di Yacine Adli da parte del nuovo tecnico. Il francese pare essere destinato a lasciare Milano, ma nel frattempo, la dirigenza ha concluso un’altra cessione, a titolo definitivo. Stiamo parlando di Maldini, di seguito tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Maldini al Monza: il comunicato del club brianzolo

Le strade di Daniel Maldini e del Milan si sono ufficialmente divise, almeno per il momento. In giornata, la dirigenza rossonera ha concretizzato la cessione a titolo definitivo del talentuoso centrocampista italiano, che dopo l’esperienza in prestito dello scorso anno al Monza, si è legato al club brianzolo fino al 2026, lasciando definitivamente Milanello.

Il d.s. Adriano Galliani ha deciso di puntare fortemente sul figlio d’arte milanista, dopo gli ottimi 6 mesi vissuti sotto la guida dell’ex mister Raffaele Palladino. Il Milan ha deciso di inserire nell’affare il 50% sulla futura rivendita del calciatore, sintomo di quanto i rossoneri comunque credano che Daniel possa esplodere, trovando maggior continuità.

Da qualche istante è arrivato il comunicato ufficiale del Monza, che spiega i dettagli del trasferimento:

Daniel Maldini è di nuovo un giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato al Monza in prestito nel gennaio 2024, nella scorsa stagione è stato grande protagonista con la squadra brianzola, segnando 4 reti in 11 gare di Serie A. Gol belli e pesanti, come quelli decisivi nelle vittorie contro Salernitana, Genoa e Cagliari. Il Monza ritrova il suo talento e la sua freschezza. Bentornato Daniel!

Il legame tra la famiglia Maldini ed il Milan si è ufficialmente interrotto sotto il lato sportivo, ma di sicuro non a livello emotivo, e non è detto che un giorno Daniel possa ritornare a vestire la maglia rossonera, magari con uno status ed una maturità differente.